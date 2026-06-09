¿Hasta cuándo lloverá en Antioquia antes de la llegada del fenómeno de El Niño?

Las lluvias siguen sin dar tregua en Antioquia. Una avenida torrencial en el corregimiento Santa Inés de Andes, en el Suroeste antioqueño, dejó 24 viviendas inundadas; en Turbo, los desbordamientos de ríos y quebradas afectaron 28 veredas; y el fin de semana tampoco fue ajeno al agua: a los aguaceros en Medellín y el Valle de Aburrá se sumaron inundaciones en Puerto Triunfo que dejan 190 familias damnificadas.
Aunque la alerta del fenómeno de El Niño generó expectativa por la reducción de las lluvias, en Antioquia sigue lloviendo casi a diario. La pregunta que muchos se hacen es cuánto más durará esta temporada y cuándo llegará realmente la sequía.