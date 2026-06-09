¿Hasta cuándo lloverá en Antioquia antes de la llegada del fenómeno de El Niño?

Las lluvias siguen sin dar tregua en Antioquia. Una avenida torrencial en el corregimiento Santa Inés de Andes, en el Suroeste antioqueño, dejó 24 viviendas inundadas; en Turbo, los desbordamientos de ríos y quebradas afectaron 28 veredas; y el fin de semana tampoco fue ajeno al agua: a los aguaceros en Medellín y el Valle de Aburrá se sumaron inundaciones en Puerto Triunfo que dejan 190 familias damnificadas. Aunque la alerta del fenómeno de El Niño generó expectativa por la reducción de las lluvias, en Antioquia sigue lloviendo casi a diario. La pregunta que muchos se hacen es cuánto más durará esta temporada y cuándo llegará realmente la sequía.

Lo que viene en los próximos días

Para Medellín y el Valle de Aburrá, el pronóstico inmediato del Weather Channel indica lluvias continuas al menos hasta el 23 de junio. Este miércoles 10 de junio se esperan tormentas eléctricas por la tarde, con temperatura máxima de 28°C y 60% de probabilidad de lluvia. Por la noche, chubascos con mínimas de 18°C. El jueves y el viernes el patrón se repite: chubascos en la tarde con máximas de 30°C y cielo nublado en las noches. Para la semana del 16 al 23 de junio, los estimados oscilan entre 53% y 66% de probabilidad de lluvia. Le puede gustar: Medellín activa plan de contingencia ante temporada de menos lluvias y posible llegada de El Niño Mientras tanto, el Ideam ofrece una estimación mes a mes para el resto del semestre:

Junio: lluvias normales, con excepciones

Para el mes en curso, el Ideam estima condiciones cercanas a lo normal en gran parte de la región Andina, a la que pertenece Antioquia, especialmente en su zona central. En la franja oriental —Cundinamarca, Boyacá y Huila— se esperan incrementos de hasta 75 mm por encima de lo habitual. En la franja occidental —eje cafetero, Santander y Tolima— se prevén déficits de hasta 50 mm.

Julio y agosto: el alivio llega al centro y occidente

El panorama cambia a partir de julio. El centro y occidente de la región Andina experimentará una reducción de entre el 50% y el 70% de las lluvias respecto a los valores normales, equivalente a entre 50 y 100 mm por debajo de lo esperado. Agosto continúa esa tendencia, con déficits de entre el 40% y el 70% en gran parte de la región y reducciones de entre 50 y 150 mm. En ambos meses, los excesos de lluvia se concentrarán en el oriente del país: sur de Norte de Santander, Boyacá, oriente de Cundinamarca y sur de Huila.

Septiembre: el pico de calor

Según el mapa de anomalía de temperatura del Ideam para el período junio-noviembre de 2026, las temperaturas subirán progresivamente a partir de julio y alcanzarán su pico en septiembre. Después se espera una disminución gradual hacia finales del año. Es precisamente en ese período cuando se espera que El Niño se consolide con mayor intensidad en el país. Ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre, Antioquia adelanta acciones para enfrentar una temporada de sequía que podría afectar especialmente cuatro regiones del departamento. La reducción del nivel de embalses y fuentes hídricas, junto con el aumento del riesgo de incendios forestales, son los principales riesgos identificados. La probabilidad de que el fenómeno se desarrolle este año es del 61%, según el Ideam. Eso significa que no es una certeza, pero sí una amenaza lo suficientemente probable como para activar protocolos preventivos desde ya. Entre las acciones que adelanta el departamento se destacan el monitoreo permanente de fuentes hídricas y embalses, la activación de alertas tempranas en municipios con historial de desabastecimiento de agua durante temporadas secas, el refuerzo de brigadas contra incendios forestales en las subregiones más vulnerables, la coordinación con alcaldías y organismos de socorro para la atención de emergencias, y campañas de uso eficiente del agua dirigidas a la ciudadanía y al sector productivo.

Las cuatro regiones que concentran mayor riesgo ante la llegada del fenómeno son aquellas que históricamente han sufrido más en temporadas secas: el norte y nordeste antioqueño, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y algunas zonas del oriente. Estas subregiones combinan alta dependencia de fuentes hídricas superficiales, actividad agropecuaria intensiva y menor capacidad de almacenamiento de agua en períodos de estiaje. El sector agropecuario es uno de los más expuestos. Durante El Niño, la reducción de lluvias puede afectar cultivos, reducir la disponibilidad de agua para ganado y aumentar el riesgo de pérdidas económicas en municipios cuya base productiva depende del agua. Las autoridades departamentales han comenzado a coordinar con gremios agrícolas y ganaderos para anticipar medidas de adaptación. La salud pública, por otro lado, también podría verse afectada por la proliferación de vectores –mosquitos- transmisores de enfermedades tropicales como el dengue, chikunguña o malaria. Para este caso, es importante resaltar que Antioquia cuenta con el único Plan de Adaptación para el Cambio Climático enfocado en riesgos para la salud pública del país. En este sentido, planean acciones como el programa Wolbachia, con el que se liberarán mosquitos transmisores de la bacteria wolbachia que impide la transmisión de dengue y otras enfermedades. Además, entre las buenas noticias, se sabe que los embalses del país se encuentran actualmente al 70% de su capacidad, y el sector eléctrico trabaja para llevarlos al 80% antes de que llegue El Niño. Aprovechar esta temporada para cargar al máximo las reservas hídricas es una de las prioridades del sector energético nacional, pues durante El Niño las lluvias se reducen drásticamente y la generación hidroeléctrica del departamento —que representa más del 70% de la energía del país— se ve comprometida.

Una advertencia importante