Asesinaron en Anorí a dos hombres que iban en un taxi con placas de Bello

Usando un árbol, hombres armados obstaculizaron el paso de un taxi con placas de Bello que transitaba por la zona rural del municipio de Anorí, Nordeste antioqueño. Cuando estas personas se bajaron para quitar el tronco, hombres armados les dispararon en múltiples oportunidades hasta ocasionarles la muerte.
Ocurrió sobre las 5:00 de la mañana de este sábado en la vereda Villa Fátima, a 20 minutos del casco urbano de esta localidad, por la vía de acceso desde Medellín. Al parecer, integrantes de los grupos armados que delinquen en esta jurisdicción vieron el sospechoso movimiento del vehículo, por lo que habrían cometido este ataque.