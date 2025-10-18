x

Asesinaron en Anorí a dos hombres que iban en un taxi con placas de Bello

Las autoridades investigan qué hacía este vehículo de servicio público en este municipio del Nordeste antioqueño. El automotor había llegado desde el Valle de Aburrá.

  • Las dos personas que iban en este taxi fueron acribilladas afuera del automotor, luego de que estructuras armadas lo interceptaran poniendo un árbol en el centro de la vía. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    Las dos personas que iban en este taxi fueron acribilladas afuera del automotor, luego de que estructuras armadas lo interceptaran poniendo un árbol en el centro de la vía. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

18 de octubre de 2025
Usando un árbol, hombres armados obstaculizaron el paso de un taxi con placas de Bello que transitaba por la zona rural del municipio de Anorí, Nordeste antioqueño. Cuando estas personas se bajaron para quitar el tronco, hombres armados les dispararon en múltiples oportunidades hasta ocasionarles la muerte.

Ocurrió sobre las 5:00 de la mañana de este sábado en la vereda Villa Fátima, a 20 minutos del casco urbano de esta localidad, por la vía de acceso desde Medellín. Al parecer, integrantes de los grupos armados que delinquen en esta jurisdicción vieron el sospechoso movimiento del vehículo, por lo que habrían cometido este ataque.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, explicó que se están realizando las investigaciones correspondientes para establecer plenamente qué se encontraban haciendo estas dos personas en este municipio, en el cual delinquen el frente Héroes de Anorí del ELN, y el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Los fallecidos en este hecho fueron identificados como Cristian Camilo Gallego Bedoya y Juan Esteban Gómez Agudelo, ambos oriundos de Medellín y sin ningún aparente vínculo con habitantes de este municipio.

Entérese: Integrantes de la banda Los Chivos, de Altavista, fueron las víctimas del ataque a un carro de aplicación en Belén La Gloria, Medellín

Luego del crimen, el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Anorí se encargó de transportar los cuerpos hacia el casco urbano de la localidad para que los investigadores judiciales pudieran realizar las labores correspondientes.

Las autoridades se enteraron del crimen sobre las 9:00 de la mañana del sábado, luego de que conductores que transitaban por el sector avistaron el taxi estacionado y al lado los cuerpos sin vida de los ocupantes. Además, los vidrios del automotor estaban quebrados por el impacto de las balas.

Le puede interesar: Asesinos de periodista María Victoria Correa y su hermana en Envigado, Antioquia, aceptaron su culpa en el crimen

Sobre las víctimas, las autoridades dieron a conocer que Gallego Bedoya tenía anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado y abuso de confianza. Sobre Gómez Agudelo no habría reportes judiciales.

Anorí es uno de los municipios con mayor incremento en los homicidios en Antioquia en lo que va de este año. Se han contabilizado 32 casos, al 30 de septiembre, 11 más de los que iban a la misma fecha el año pasado.

De las víctimas, 23 fueron por el uso de arma de fuego, mientras que uno se debió a las armas blancas. Los restantes ocho murieron por detonación de artefactos explosivos puestos por las estructuras criminales que delinquen en esta localidad.

Temas recomendados

Conflicto armado
Grupos armados ilegales
Eln
Orden público
Violencia
Disidencias de Farc
seguridad
Crímenes
Homicidio
Violencia armada
Homicidios
Antioquia
Anorí
