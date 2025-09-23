Atacaron a tiros, en su propia casa, a un profesor en Ebéjico, Antioquia

Un grave hecho se presentó en el municipio de Ebéjico, Occidente antioqueño, luego de que un docente tuviera que abandonar de manera inmediata el pueblo tras ser víctima de un atentado en su propia casa.

El hecho ocurrió en el corregimiento La Clara, el pasado domingo 21 de septiembre. Allí, mientras el docente se encontraba en su vivienda fue víctima del ataque con arma de fuego, varios disparos atravesaron las ventanas y, por fortuna, el educador salió ileso. En total fueron nueve balas las que ingresaron a su casa.

Según señaló el personero del municipio, Juan Diego Fernández Ortiz, no existe todavía una hipótesis sobre los móviles del atentado. Lo que sí señaló es que la salida del docente del pueblo deja a la comunidad en un estado de zozobra.

Según las autoridades del municipio, el docente que laboraba en la Institución Educativa Presbítero Gabriel Yépes Yépez, sede La Clara, no había reportado amenazas, lo que causa todavía más preocupación. El personero aseguró que los estudiantes.

El personero también hizo una delicada denuncia al señalar en diálogo con Caracol Radio que ni la policía ni el ejército se hicieron presentes, argumentando problemas de seguridad en la zona y el mal estado de la vía, por lo que él mismo tuvo que entrar a la casa a recoger los la munición que quedó regada por toda la casa como evidencia del ataque para luego entregársela a las autoridades.