Procuraduría le pondrá lupa a proceso de elección del próximo contralor de Antioquia

El anuncio de la Procuraduría se conoce luego de la denuncia formal presentada el jueves 25 de septiembre por la Red de Veedurías de Colombia ante esta entidad y ante la Fiscalía General de la Nación.
Según el presidente de la Veeduría, el señor Pablo Bustos, habría un presunto intento del gobernador de Antioquia de imponer un aspirante afín a él, hecho que según la Veeduría compromete la independencia y la transparencia de la Contraloría Departamental que deberá investigar las acciones del hoy mandatario regional.
