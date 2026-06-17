¿Sirvieron las alertas? Presuntos asesinos de Sara Millerley seguirán en la cárcel

La Fiscalía General de la Nación informó que los dos hombres señalados de participar en el homicidio de Sara Millerey González Borja (la mujer trans asesinada en Bello) continuarán privados de la libertad.
La entidad comentó que un juez de control de garantías avaló la petición hecha por el fiscal del caso y prorrogó la medida de aseguramiento contra Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, y Juan David Echavarría Zapata, alias Chuky, mientras avanza el proceso judicial por los hechos ocurridos el 4 de abril de 2025.