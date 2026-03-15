¿”Tigre” o Paloma? La encrucijada de los apoyos políticos paisas

Las consultas presidenciales del pasado 8 de marzo movieron el piso del electorado y revolcaron los apoyos a los candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño, sobre todo en los movimientos de la centro derecha antioqueña que ya parecía haber tomado partido antes de las votaciones legislativas. Están ahora deshojando la margarita de cara a la primera vuelta.
Con más de 3,2 millones de votos —dentro de la Gran Consulta que sumó 5,8 millones de apoyos en total— la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, subió en las apuestas y empezó a ganar apoyos dentro de los grupos políticos del departamento, pese a que algunos ya habían decidido antes unirse al candidato Abelardo De la Espriella.
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