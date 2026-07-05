Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La tenían en costales: Policía incauta más de 100 kilos de marihuana en Bello

Durante el operativo también fue incautado un teléfono celular, que será analizado para obtener información que permita identificar a los responsables del transporte de la droga.

  • El procedimiento se llevó a cabo en el barrio París, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre el cargue sospechoso de varios paquetes en un vehículo. FOTO Policía Metropolitana.
    El procedimiento se llevó a cabo en el barrio París, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre el cargue sospechoso de varios paquetes en un vehículo. FOTO Policía Metropolitana.
El Colombiano
El Colombiano
hace 34 minutos
bookmark

Con el fin de debilitar las economías ilegales que financian a las estructuras criminales, la Policía Metropolitana incautó 117 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en el municipio de Bello.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento presuntamente iba a ser distribuido en distintos sectores del norte del Valle de Aburrá.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio París, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre el cargue sospechoso de varios paquetes en un vehículo.

Lea más: Incautan 448 paquetes de cocaína en vía del suroeste antioqueño

Tras llegar al lugar, los uniformados inspeccionaron el automotor y hallaron tres costales con 234 paquetes de marihuana, cuyo peso total ascendía a aproximadamente 117 kilogramos, representando un importante golpe a las redes dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Durante el operativo también fue incautado un teléfono celular, que será analizado para obtener información que permita identificar a los responsables del transporte de la droga, establecer la ruta del cargamento y determinar posibles nexos con organizaciones delincuenciales.

Según la Policía, con esta incautación se evitó que miles de dosis llegaran a entornos escolares y comunitarios, reduciendo el riesgo para la salud pública y la seguridad ciudadana.

Tanto la droga como los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con las investigaciones para esclarecer el caso e identificar a los responsables.

Temas recomendados

Policía
Drogas
Marihuana
Delitos
Tráfico de drogas
Bello
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos