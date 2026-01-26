Plan para frenar piques en Las Palmas: van 12 muertos y casi 500 accidentes en un año

El anuncio del plan operativo interinstitucional se produjo a finales de enero de 2026, tras varias semanas de advertencias sobre el incremento de piques y carreras ilegales en la avenida Las Palmas, considerada una de las vías más peligrosas del valle de Aburrá por la combinación de alto flujo vehicular, pendientes pronunciadas y exceso de velocidad.
La iniciativa es liderada por las secretarías de Movilidad de Medellín, Envigado y Rionegro, en articulación con la Concesión Túnel Aburrá Oriente y con acompañamiento del Ejército Nacional y la Policía Metropolitana. El objetivo central es reducir la siniestralidad vial mediante intervenciones coordinadas en todo el corredor, evitando que los infractores se desplacen de un municipio a otro para eludir los controles.
