Pilas: autopista Medellín - Bogotá tendrá cierre nocturno entre martes y miércoles

Devimed, el concesionario encargado de la autopista Medellín-Bogotá informó que este importante corredor vial nacional tendrá cierres totales en ambos sentidos entre este martes 12 y miércoles 13 de agosto.

Los cierres comenzarán a las 10:00 p.m. de este martes 12 de agosto y terminarán aproximadamente a la 1:00 a.m. del miércoles 13 de agosto.

El motivo del cierre es el levantamiento de la estructura del puente peatonal de “La Hondita”, a la altura del municipio de Guarne, Oriente antioqueño.