Fuga en medio de operativo en Bello, Antioquia, acabó con la incautación de media tonelada de marihuana

Los hechos ocurrieron en el barrio La Maruchenga, de este municipio, cuando el conductor, asustado por la intervención policial, decidió seguir derecho y a toda velocidad al lado del control de Policía. Ante esta reacción, los uniformados tomaron sus patrullas y comenzaron a perseguir al vehículo por este barrio, que cuenta con algunas calles angostas.

Varios uniformados estaban en una calle del municipio de Bello, Antioquia, ubicados en un puesto de control para hacer verificación de vehículos al azar. En ese momento, pasó una camioneta y los policías le solicitaron que se detuviera, pero el conductor hizo caso omiso y decidió emprender la huída, dando comienzo a una persecución de película.

En el recorrido, esta camioneta comienza a golpear a varios carros y motos que se encontraban estacionados a los costados de la vía de este barrio, hasta que la Policía logró acorralar al automotor en uno de estos callejones, haciendo que su conductor descendiera del automotor y escapara corriendo.

El comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño Ramos, relató que “colisiona con algunos vehículos y unas motocicletas ya dentro del municipio de Bello. El sujeto pues logra prender la huida, no lo logramos ubicar en ese momento, pero el vehículo quedó allí abandonado”.

Cuando los uniformados se acercaron al vehículo para hacerle la revisión y tratar de establecer por qué se había dado esta reacción, se encontraron con que este estaba repleto de unos paquetes blancos en su volco, el cual estaba cubierto por una lona.

De inmediato los uniformados revisaron el contenido dentro de estas envolturas y se encontraron con que era marihuana tipo creepy. Al pesar todo el contenido, se dieron cuenta que era más de media tonelada de este estupefaciente y su costo en el mercado, aproximadamente, es de 200 millones de pesos.