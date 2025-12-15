x

En ocho regiones de Antioquia van a pavimentar 537 kilómetros de vías

La meta de la Gobernación de Antioquia es que el departamento, por primera vez, tenga más kilómetros pavimentados que destapados.

    El cronograma de la Gobernación apunta a que las vías estén a mediados de 2027. FOTO Jaime Pérez. Archivo El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Antioquia ya está lista para arrancar con una de las intervenciones de infraestructura vial más ambiciosas de los últimos años. La Secretaría de Infraestructura Física del departamento adjudicó la licitación de pavimentación más grande del país, con la que se contempla intervenir inicialmente 537 kilómetros de corredores en ocho subregiones.

Con la vista puesta en arrancar los trabajos en las primeras semanas del próximo año, el líder de esa cartera, Horacio Gallón, señaló que la meta es que antes del cambio de gobierno en el departamento, por primera vez, sean más las vías pavimentadas que las destapadas. “Recibimos el gobierno con 5.000 km de vías a cargo del departamento, 2.200 en pavimento y 2.800 en afirmado”, expresó Gallón, señalando que el principal problema de esa proporción son los cuantiosos recursos que se van en el mantenimiento de las carreteras en afirmado.

“Tenemos que llevar material con una motoniveladora a cada una de esas vías para dar transitabilidad. Este material, que compactamos con vibrocompactación, se pierde con los tres o cuatro aguaceros fuertes que nos están dando normalmente cada tres o cuatro meses”, explicó el secretario, acotando que por esa razón se fijó como una prioridad pavimentar el mayor número de kilómetros posibles.

Además de la reducción de los costos de mantenimiento, otro de los objetivos que se persiguen con la intervención es mejorar la seguridad en esos corredores, incrementar el tráfico vehicular por los mismos e integrar a los municipios con la nueva red de autopistas 4G que ya conecta al departamento con la zona portuaria de Urabá, el centro y el sur del país.

Si bien en el departamento hay otros proyectos viales que avanzan por otros mecanismos, como el de obras por impuestos, el paquete más extenso para este cuatrienio será el de estabilización, que comprende un total de 634 kilómetros de vías.

De esa cantidad, ya fueron licitados 537 kilómetros, por un valor de $585.376 millones.

La razón de esa diferencia, explicó Gallón, es que el lote de vías del Oriente antioqueño se quedó sin constructor por falta de postulantes. “Sacamos a licitación ocho lotes, que suman 634 km. El 10 de diciembre adjudicamos siete lotes. Lamentablemente los oferentes pensaron que todos iban a proponer por el lote del Oriente, escogieron otros lotes y se equivocaron, porque para el Oriente no participó ninguno. Los siete lotes que sí participaron los adjudicamos el 10 de diciembre”, explicó el funcionario.

En ocho regiones de Antioquia van a pavimentar 537 kilómetros de vías

Para los lotes que ya fueron adjudicados, el cronograma que estipula la Secretaría de Infraestructura contempla que antes de que se termine este mes, o a más tardar en la primera semana de enero, ya se firme con los diferentes consorcios que harán las obras el acta de inicio, permitiendo que a más tardar en febrero arranque la ejecución en firme.

Dentro de los corredores de mayor extensión se destacan la vía San Pedro de Urabá - Necoclí, de más de 58,65 kilómetros y clave para conectar a ese municipio con toda la subregión del Urabá antioqueño.

Otras vías de importante extensión son Entrerríos - Labores - San José de la Montaña, de 39,95 kilómetros; la vía Sopetrán - Horizontes - Belmira, de 39,59 kilómetros; la vía Santa Rosa - Carolina del Príncipe, de 33,6 kilómetros, entre muchas otras. Por subregiones, la que tendrá mayor número de kilómetros pavimentados será Urabá, con 120,65; en segundo lugar Occidente, con 94,95 kilómetros; Norte, con 117,25 kilómetros; y el Suroeste con 68,26 kilómetros.

En el Magdalena Medio se pavimentarán 55 kilómetros, en el Nordeste 54,1 km y en el Bajo Cauca 25 km, este último por cuenta de la vía entre Cáceres y La Chillona. Entre tanto, por el lado de los 99,2 kilómetros de vías pendientes en la subregión del Oriente antioqueño, Gallón informó que esta semana se espera definir cómo se hará la contratación, para que pueda concretarse lo más pronto posible.

“Ya tenemos la posibilidad de dividir la selección abreviada o la contratación por cada corredor. Esta semana definimos y sacamos el mejor método constructivo para una entrega más rápida, de modo que estos dos meses que nos aplazamos por no tener ningún proponente, los alcancemos con el método constructivo”, apuntó el funcionario.

En el Oriente, las vías incluidas en el mecanismo de estabilización son Guarne - Yolombó, San Vicente - El Peñol, La Quiebra - Santa Ana, Abejorral - La Frontera, Sonsón - Aguadas, Abejorral - Santa Bárbara y finalmente la vía San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría.

Gallón concluyó indicando que la interventoría de las obras estará a cargo de Rentan, una empresa comercial e industrial del Estado perteneciente al Idea, creada para estructurar y acompañar proyectos de infraestructura en el departamento. El plan, sostuvo el funcionario, es que para finales de 2026 y el último año de gobierno (en el mes de junio) estén listas todas las obras que ya comenzaron a andar.

