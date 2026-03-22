Gobernación denuncia intimidaciones a ambulancias y quema de vehículos por paro minero en Antioquia

La Gobernación de Antioquia expresó este domingo su rechazo ante una serie de presuntos desmanes que estarían teniendo lugar por cuenta del paro minero que ya completa una semana en la subregión del Bajo Cauca antioqueño y el vecino departamento de Córdoba.
La situación fue denunciada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien señaló que algunos manifestantes estarían intimidando a misiones médicas y quemando vehículos en el marco de las protestas de los últimos días.
Le puede interesar: Paro minero: quemaron una embarcación y negociaciones para levantarlo no llegan a buen puerto
“Siete días completan los bloqueos en el Bajo Cauca, siete días en los que Antioquia y Colombia entera han estado secuestradas por el caos. Mientras el gobierno de Petro negocia sin afán, es que parece evidente, ni los criminales ni el gobierno tienen afán. El caos le sirve, más aún en estas vísperas electorales. Mientras tanto, miles de colombianos pagan el precio, transportadores, comerciantes, familias enteras que pierden empleos, oportunidades y tranquilidad”, expresó el mandatario seccional.