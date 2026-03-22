Gobernación denuncia intimidaciones a ambulancias y quema de vehículos por paro minero en Antioquia

La Gobernación de Antioquia expresó este domingo su rechazo ante una serie de presuntos desmanes que estarían teniendo lugar por cuenta del paro minero que ya completa una semana en la subregión del Bajo Cauca antioqueño y el vecino departamento de Córdoba. La situación fue denunciada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien señaló que algunos manifestantes estarían intimidando a misiones médicas y quemando vehículos en el marco de las protestas de los últimos días. Le puede interesar: Paro minero: quemaron una embarcación y negociaciones para levantarlo no llegan a buen puerto “Siete días completan los bloqueos en el Bajo Cauca, siete días en los que Antioquia y Colombia entera han estado secuestradas por el caos. Mientras el gobierno de Petro negocia sin afán, es que parece evidente, ni los criminales ni el gobierno tienen afán. El caos le sirve, más aún en estas vísperas electorales. Mientras tanto, miles de colombianos pagan el precio, transportadores, comerciantes, familias enteras que pierden empleos, oportunidades y tranquilidad”, expresó el mandatario seccional.

“No puede haber diálogo en medio de bloqueos. Hoy se levantaron de la mesa, pero la vía sigue cerrada. Se tomaron el puente y anuncian que regresarán en 5 días. Hombre, eso es una vergüenza”, agregó.

Este fin de semana, la Gobernación de Antioquia difundió dos videos en los que quedaron captados los que serían excesos por parte de algunos manifestantes. Siga leyendo: Paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y Córdoba: hay bloqueos en la vía a la Costa y toque de queda en Caucasia Uno de los videos más sensibles fue grabado al interior de una ambulancia que estaba transitando por la troncal a la Costa Atlántica, en la que logra apreciarse a un niño que está siendo trasladado a un centro asistencial.