Sin acuerdo: funcionarios del ICBF en Antioquia completarán diez días en paro

Los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Antioquia ajustarán este jueves diez días en paro sin que todavía se llegue a un acuerdo para resolver una crisis a múltiples frentes que aqueja a esa entidad.
En medio de las tensiones, mientras los sindicatos aprobaron el pasado viernes 15 de agosto mantenerse firmes en sus protestas, trascendió que en dicha entidad se formalizó la salida de la directora regional encargada Diana Carolina Baloy, quien estuvo en su cargo hasta el pasado 15 de agosto.
Aunque la salida de Baloy se ha manejado con hermetismo, ya que al interior de la entidad la mayoría de los empleados desconoce si renunció a su cargo o fue removida desde Bogotá, este martes fue nombrada en su reemplazo Catalina García Robledo, quien venía desempeñándose como coordinadora de Ciclos de Vida y Nutrición.