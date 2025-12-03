Sorprendieron a una pareja que se paseaba con tres lanzagranadas por una vía del Norte de Antioquia

En medio de un operativo de control, agentes de la Policía detuvieron en la subregión del Norte antioqueño a una pareja que se paseaba con tres lanzagranadas en una vía pública. Según reseñó el Departamento de Policía Antioquia, el descubrimiento ocurrió en la vía Los Llanos - Tarazá, cuando un grupo de uniformados se encontraba inspeccionando vehículos a la altura del sector Mina Vieja, Yarumal. Lea también: ¿Para dónde iban con todo eso? Policía descubrió 700 cartuchos de nueve milímetros encaletados en bus en Antioquia Allí los uniformados avistaron un vehículo cuyos ocupantes iban en actitud sospechosa, razón por la que les ordenaron detenerse para una requisa.

En medio de las labores de verificación del vehículo, los oficiales encontraron tres lanzagranadas, los cuales fueron incautados de inmediato. De igual forma, un hombre y una mujer que iban en el carro fueron capturados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Siga leyendo: Cayó alias Care Vieja, cabecilla del Clan del Golfo, responsable de ataques contra la Fuerza Pública en Antioquia Aunque por ahora se desconoce si la pareja tendría nexos con alguna agrupación ilegal, ambos podrían ser llevados ante la justicia para responder por el delito de tráfico de armas.

“Este resultado operacional impacta directamente la capacidad logística de organizaciones criminales que operan en la subregión, evitando la circulación de armamento de alto poder que pone en riesgo a la ciudadanía”, señaló la Policía en un comunicado. De acuerdo con las primeras pesquisas de la institución, se presume que los lanzagranadas son de origen búlgaro. Todos eran modelo RPG y calibre 40 milímetros. Lea además: Video | Con balde en mano, vecino le “aguó” la tiradera de pólvora a dos irresponsables en Bello Este operativo se produce en medio de una ofensiva por parte de las autoridades por cuenta de la temporada de fin de año, con la que se busca obstaculizar el tráfico de armas y de objetos ilegales en las vías.