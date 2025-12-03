¿Por qué Antioquia fue la única región donde no subió este mes el gas natural vehicular?

Hay buenas noticias para los conductores de Antioquia: el Gas Natural Vehicular (GNV) no tendrá incremento en el departamento desde el 1 de diciembre, aun cuando en varias regiones del país sí habrá aumentos. El Valle, Yopal, Bogotá y la Costa presentarán variaciones entre el 28% y el 35%, mientras que Antioquia mantendrá su precio en $3.990 por metro cúbico. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, había anticipado, en conversación con EL COLOMBIANO, enviando un mensaje de calma para los usuarios: “El primero de diciembre no va a subir el gas natural vehicular en Antioquia, y además van a tener garantía de suministro durante todo 2026. EPM ya contrató el gas que se requiere”, aseguró. Murgas recordó que el GNV ha sido clave para taxistas y sistemas de transporte público tras el desmonte del subsidio a la gasolina. Hoy lo usan 87.000 taxis en Colombia, además de flotas completas en Bogotá, Cartagena, Valledupar y cerca de 400 buses en Medellín.

Por eso insistió en que, pese a la discusión nacional sobre posibles escaseces o la necesidad de importar, “los paisas pueden tener tranquilidad: van a encontrar siempre GNV en las estaciones, si nada extraordinario sucede”. Le puede interesar: Precio del gas natural vehicular arrancó diciembre con alza del 30%, ¿en qué parte del país hay incrementos?

Pero el gas residencial en Antioquia sí subiría hasta 20% en 2026

El panorama cambia cuando se habla de tarifas residenciales. Aunque Murgas aseguró que en 2026 no habrá incrementos superiores al IPC a nivel nacional, advirtió que Antioquia y el Eje Cafetero serán la excepción debido a la renovación de contratos de suministro. Según explicó: “Los contratos de gas que abastecían estas zonas vencieron el 30 de noviembre y los nuevos acuerdos se firmaron a precios más altos que en años anteriores”, señaló. Por esta razón, los usuarios residenciales verán un incremento estimado entre 20% y 25%, que comenzará a reflejarse en las facturas de febrero de 2026. El ajuste ocurre un mes después porque el precio del gas se actualiza en enero y se factura al ciclo siguiente. Lea más. Ecopetrol sube en 14% su oferta de gas natural para el 2026, pero la subida de precios y escasez siguen en Colombia

Importaciones de gas y presión sobre las tarifas

El aumento en algunos precios se da en un contexto de mayor dependencia del gas importado, como lo muestra la evolución reciente: en los últimos cinco años, la oferta total del país fue de 1.074 GBTUD en promedio, con una caída progresiva que obligó a cubrir entre 7% y 19% de la demanda con importaciones. Naturgas proyecta que en 2026 Colombia enfrentará un déficit del 26% en el suministro nacional firme, que deberá compensarse con gas importado y contratos nacionales que garanticen la continuidad del servicio.

¿Habrá interrupciones?