Un paisa fue seleccionado por Natgeo entre las 33 personas más influyentes en conservación: esta es su historia

En las montañas de La Ceja (Oriente antioqueño) se construye el “Arca de Noé” de las orquídeas, un proyecto que acaba de lograr reconocimiento en el mundo. Se trata de una idea del conservacionista Daniel Piedrahíta, quien fue seleccionado como uno de los “33 de National Geographic”, una selección de visionarios y agentes de cambio que están liderando soluciones creativas ante los desafíos críticos del planeta.
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Este reconocimiento, inspirado en los 33 fundadores de la sociedad National Geographic en 1888, rinde homenaje cada año a individuos que, según la organización, “están logrando avances significativos e increíbles descubrimientos” para reimaginar nuestra interacción con la Tierra.