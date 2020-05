Así vigilará la Policía el cumplimiento del toque de queda

Un dispositivo de más 5.000 hombres y mujeres de la Policía velarán porque el toque de queda impuesto en el Valle de Aburrá y otros municipios antioqueños se cumpla durante este fin de semana de día de madres, además de otras determinaciones impuestas para limitar la presencia de las personas en las calles.

Las autoridades desplegaron su fuerza en las vías del departamento con 22 puestos de control sanitario para comprobar que aquellos que transitan tengan las respectiva autorización.

“Este es un fin de semana fundamental. Estamos en la ruta de blindar a nuestro departamento para que no lleguen contagios de fuera, pero también para que desde el Valle de Aburrá no salga la enfermedad a otras subregiones”, dijo Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia.

El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dejó a disposición de los alcaldes la aplicación de medidas para este fin de semana; esto, señala Suárez, debido a que no en todos se celebra el día de la madre en la misma fecha y que no todos tienen el mismo nivel de riesgo. El secretario de Gobierno señaló que hasta el momento son 7 los municipios del departamento que confirman casos de coronavirus.

Entre las recomendaciones de la Policía se reitera el llamado a acatar el aislamiento y a no consumir bebidas alcohólicas. Por su parte, la Alcaldía de Medellín se ha dirigido a los comerciantes autorizados por la apertura del Gobierno con una invitación a seguir laborando en la jornada diurna, antes del inicio del toque de queda.

“Pueden hacer sus laborales durante el día de hoy, sábado, y durante el día de mañana, domingo”, señaló el secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo. El General Eliecer Caracho, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, recordó que lo más importante de la estrategia es la disciplina y responsabilidad social.

“Desde horas de la mañana estamos haciendo controles. Tenemos restricciones que es importante que las comunidades conozcan. Por ejemplo, los domiciliarios no van a estar permitidos después de las 7 de la noche. La prioridad es todo lo que tiene que ver con temas de salud y seguridad”, dijo Camacho, antes de añadir, “se van a tomar todas las medidas que sean necesarias para que siga el buen comportamiento”.

El general Camacho recordó, además, que las reuniones sociales de personas en el interior de las viviendas (no residentes) no están permitidas, al igual que tampoco lo está el injerir bebidas alcohólicas, incluso al interior de los hogares. “La ley seca no hace diferenciaciones en ese sentido”, señaló.

Dos medidas tomaron en las últimas horas los municipios del Área Metropolitana de Medellín. Implantar ley seca desde las 5:00 p. m. del sábado 9 de mayo hasta las 5:00 a. m. del lunes 11 de mayo; y toque de queda en dos jornadas: desde las 7:00 p. m. del sábado 9 de mayo hasta las 5:00 a. m. del domingo 10 de mayo y desde las 7:00 p. m. del mismo día hasta las 3:00 a. m. del lunes 11.

Aquellos que incumplan las medidas se verán expuestos a una multa de $936.000 pesos e incluso sanciones penales. Las medidas, han dicho las autoridades, se establecieron para controlar el flujo de personas en la calle, que temían podía aumentar durante las celebraciones del día de las madres.

Medidas similares se han tomado en otras regiones del país como el Valle del Cauca y Barranquilla. Colombia cruzó el pasado viernes la línea de los 10 mil contagios por coronavirus; Antioquia continúa con una cifra de contagio baja, según el promedio nacional, con 464 confirmados.