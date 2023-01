Tras ocho años de gobiernos trujillistas en Itagüí, el alcalde José Fernando Escobar tenía el reto de continuar una gestión que, en general, ha sido bien calificada por los ciudadanos. Desde 2012-2015, cuando fue alcalde el senador conservador Carlos Andrés Trujillo, barón electoral de ese municipio y quien está realmente tras el poder, han logrado mantener anclado su proyecto político: primero con León Mario Bedoya (2016-2019) y ahora con Escobar, quien en su último año de gobierno resalta la reorganización administrativa que emprendió desde que se posesionó, así como logros en infraestructura, impulso económico y aumento de la seguridad.

En las calles los habitantes dan cuenta de una buena percepción de la gestión actual, pero no todo son flores para el mandatario. Mientras que él resalta la inversión en el proyecto más ambicioso de pavimentación del municipio, con 110 km de mantenimiento, 25 km de rehabilitación y 30 km de andenes, muchos comerciantes lamentan que una obra positiva les haya causado pérdidas económicas por los retrasos en la ejecución.

Particularmente, en el denominado Corredor Metropolitano, que contempla 1,8 kilómetros en la carrera 52 entre las calles 45 y 58, los comerciantes siguen quejándose de la demora de las obras, que ya completan 10 meses, casi 7 más de lo proyectado. Duván Román, dueño de una tapicería, contó que en el peor momento las ganancias bajaron hasta en un 70%, situación que vivieron otros vendedores. A esto se suman incomodidades para los clientes, que han tenido que sortear pantano, huecos y la disposición de material en los andenes.

En este momento, con los locales abiertos, continúan los trabajos y, en medio de molestias, las ventas han crecido otra vez, pero no recuperan el nivel de antes. El alcalde señaló que en diciembre suspendieron las obras para que los negocios no pararan y se estableció un convenio con cooperativas para otorgar créditos a los comerciantes: la administración paga los intereses y más de 30 personas se acogieron. Román y otra vendedora expresaron que se presentaron, pero no fueron beneficiados, por lo cual el alcalde indicó que revisarán esos casos.

El mandatario afirmó que el retraso en ese punto se debió a que EPM les había dicho que no se debían cambiar las redes de acueducto y alcantarillado, pero cuando comenzó la ejecución estas debieron ser reemplazadas, al igual que las de gas. Esto, sin contar las afectaciones que causaron las lluvias. Pero, según Escobar, ya iniciaron otros tramos y esperan que a mediados de año se hayan concluido los trabajos.

¿Sin obras propias?

En materia de infraestructura (ver tercer recuadro), el concejal Walter Betancur considera que el mandatario no tiene obras significativas propias y que se ha dedicado a inaugurar o terminar las que dejó empezadas el alcalde anterior.

Asimismo, opina que la planeación y ejecución de las mismas ha sido poco eficiente y que el Corredor Metropolitano, que sí es de la actual administración, ha estado rodeada de dificultades. El concejal también dijo que hay falencias en infraestructura educativa y que la promesa de construir un colegio en el barrio El Rosario no se va a cumplir, sin contar que muchas instituciones sometidas a mejoramiento aún no han sido entregadas.

La mirada de Escobar es distinta. Considera como uno de sus logros el trabajo en infraestructura social, con obras como el Polideportivo, el Teatro Caribe, varios colegios, escenarios deportivos, andenes, vías, la sede norte del Hospital del Sur, casas de la Cultura, mejoramiento de viviendas, un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y la Casa de la Mujer.

Respecto a los colegios, el mandatario manifestó que encontró nueve en el suelo que forman parte del proceso de cofinanciación con el gobierno nacional, que ha tenido múltiples incumplimientos en municipios de todo el país.

Tras hacer las gestiones en Bogotá, Itagüí logró entregar ya cinco instituciones educativas y los otros cuatro avanzan con porcentajes variados: I. E. Los Gómez (96%), María Bernal (56%), San José (54%) y Avelino Saldarriaga (10%). Espera entregarlos todos antes de que se termine el año.

“Además, hicimos cofinanciación con el Área Metropolitana para la María Josefa Escobar y la Oreste Síndice. También, tenemos mantenimiento en 20 de 36 sedes educativas”, sostuvo el mandatario, quien añadió que gestionaron regalías para construir la sede del Tecnológico de Antioquia.

Sobre las críticas que rodean la efectividad del Intercambio Vial Induamérica, porque muchos consideran que no alivió la movilidad como se esperaba, Escobar sostuvo que esa vía es paso obligado para quienes van a La Estrella o al corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín.

Aclaró que el Intercambio, a la altura del sector Calle Negra (carrera 50A con calle 31), que comunica con La Estrella, está funcionando sin problemas. Pero han identificado dificultades en la calle 36, hacia San Antonio de Prado, por lo cual se requieren obras complementarias a la altura del barrio San Gabriel.

En diciembre pasado lograron un acuerdo con el Área Metropolitana y el Distrito de Medellín para avanzar en las obras requeridas, que consisten en seguir la doble calzada por la 36, hasta conectar con la vía a San Antonio de Prado. “Estamos haciendo otra obra importante en Chorritos-Bariloche, para quitarle carga a otro sector que viene de San Antonio de Prado por la vía nueva, para salir hacia la 77 sur y La Estrella”, agregó.

Entre los proyectos de infraestructura en marcha se encuentra el intercambio vial de Fábricas Unidas, que cuenta con $86.000 millones en cofinanciación con el Gobierno Nacional, con vigencias futuras hasta 2028. El municipio aporta predios y ya tienen todo listo para sacar licitación pública de aquí a febrero. La idea es que en abril se conozca cuál contratista se quedó con la adjudicación.