¡No se quede sin estudiar! Hasta el 15 de agosto puede terminar la inscripción en las becas Jóvenes Pa´ lante en toda Antioquia

Este programa busca ampliar el acceso a oportunidades educativas pertinentes, responder a las demandas del mercado laboral y cerrar brechas de desigualdad en todo el departamento. Con una inversión inicial histórica de $20.000 millones por parte de la Secretaría de Educación de Antioquia, se otorgarán 5.700 becas en su primera etapa este año.

El plazo para la legalización de documentos y matrícula se extiende hasta el próximo 15 de agosto .

La Gobernación de Antioquia hace un llamado a los más de 7.000 jóvenes que resultaron preseleccionados en el programa ‘Becas Jóvenes Pa´Lante - Antioquia’ para que finalicen su proceso y no pierdan la oportunidad de acceder a una educación técnica de calidad .

Las becas cubren el 100% de la matrícula y ofrecen un apoyo económico de hasta $500.000 por cada beneficiario. Las oportunidades de formación se ofrecen en más de 100 programas técnicos laborales presenciales en 15 universidades e instituciones de educación superior del departamento. Algunos de estos programas son nuevos y están diseñados en articulación con las vocaciones productivas de cada territorio, incluyendo espacios de prácticas en empresas de las subregiones.

El programa prioriza a 54 municipios que históricamente han tenido menos oportunidades de formación, haciendo un foco especial en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Norte y Nordeste de Antioquia, aunque estudiantes de todos los municipios del departamento pueden ser beneficiarios.

Siga leyendo: Cómo usar la IA de Google para estudiar mejor: lanzan nuevas funciones de Gemini

Se ofrecen programas en áreas estratégicas con alto potencial de empleabilidad, tales como:

• Nuevas tecnologías: desarrollo de software, inteligencia artificial, big data.

• Industrias creativas: diseño, música, producción audiovisual, marketing digital.

• Tecnología para el agro.

• Turismo, logística y puertos (especialmente para la zona de Urabá).

• Deporte y recreación.

La fase de inscripciones, que cerró el pasado 20 de julio, tuvo una gran acogida con 7.462 jóvenes inscritos de 123 municipios. De estos, el 63% fueron mujeres. Las subregiones con mayor cantidad de inscritos fueron Urabá, Norte y Nordeste, destacándose municipios como Carepa, Apartadó y Caucasia. Los programas más demandados incluyeron operación portuaria, desarrollo de software, recreación y deportes.

Si usted fue uno de los 7 mil jóvenes preseleccionados y habilitados, es crucial que complete el proceso de legalización de documentos antes del 15 de agosto. Los resultados de la preselección y la información para el proceso de legalización se pueden consultar en la página web www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co.

Los documentos requeridos para la legalización son:

• Documento de identidad.

• Copia de servicios públicos actualizada (que muestre dirección, municipio, fecha y estrato socioeconómico).

• Certificado de 9° grado cursado o diploma/acta de grado de bachiller.