En cuanto al inventario, el gerente dijo que los productos están en manos de los distribuidores. Comentó que para estas fechas no habrá desabastecimiento en “ningún rincón del país”. Añadió: “Tenemos los inventarios para que en las festividades y en enero no falten los productos. Hemos trabajado para poder garantizar esto”.

Una Navidad y Año Nuevo sin aguardiente Antioqueño es impensable para muchos. El gerente de la FLA, Javier Ignacio Hurtado, salió al paso a enfrentar esos aires de dudas . En declaraciones entregadas a medios de comunicación, dijo que están buscando acuerdos con los trabajadores para que la huelga no tenga que ser accionada.

La temporada decembrina es la mejor para las fábricas de licores del país. La FLA, por ejemplo, ha tenido históricamente un crecimiento en estas fechas entre el 1% y el 20%. Por eso es tan importante que se garantice la disponibilidad de los productos.

La razón por la cual se tomó esta decisión de declarar la huelga es que con la transformación de la Fábrica de Licores de Antioquia, hace dos años, su sindicato mayoritario, Sintrabecólicas, que agremia a 178 de los 310 trabajadores, llegó a un acuerdo con la gerencia en el que se renegociaban algunas condiciones laborales.

Sin embargo, el acuerdo se venció el pasado 2 de noviembre y, desde entonces, el sindicato y la gerencia siguen negociando 35 puntos del mencionado pliego de peticiones, entre los que se incluyen nuevas condiciones adaptadas a las actuales realidades del país y del desarrollo de las labores en la FLA. En consideración de la agremiación sindical, estos no ponen en riesgo la estabilidad económica de la empresa, pues varios son de orden administrativo que mejoran situaciones puntuales.

La FLA dijo que la huelga no solo es inconveniente, sino que no es viable desde lo legal, citando el artículo 403 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1816 que señala que los recursos del monopolio de licores tienen como finalidad satisfacer los servicios de salud y educación, los cuales no solo son esenciales, sino que garantizan derechos fundamentales.