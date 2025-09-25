Niños de El Picacho y Puerto Berrío juegan a ser ingenieros y científicos; así promueven estas carreras desde la U. Nacional sede Medellín

En tiempos de internet y redes sociales, donde los niños suelen responder que cuando sean adultos quieren ser youtubers o influenciadores, o desde otra orilla, algunos dirán que ser futbolistas o policías, se está produciendo el milagro de que una parte responda que desean ser científicos o ingenieros, carreras que requieren un esfuerzo académico superior.
Esa proeza se está logrando a través de una iniciativa de la Universidad Nacional sede Medellín en el que los niños aprenden jugando a querer las ciencias. El programa se llama Con-ciencia y consiste en unos semilleros de investigación que buscan canalizar la curiosidad de los niños y jóvenes hacia la ciencia. Los alumnos de entre 8 y 17 años reciben talleres prácticos de matemática, ciencias naturales, robótica y arte.
Así, ya han llegado tanto a colegios del barrio El Picacho, en la capital antioqueña, como a Puerto Berrío, en el magdalena Medio antioqueño, y a otros lugares del país como Yopal y Nunchía (Casanare) como a Plato (Magdalena).