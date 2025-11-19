Dolor en Tarazá por la muerte de un niño de 3 años en un deslizamiento de tierra

Hay consternación en el municipio de Tarazá, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, por la muerte de un niño de 3 años que quedó atrapado en un deslizamiento de tierra en un sector conocido como La Torre.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del martes, cuando las fuertes lluvias provocaron la inestabilidad del asentamiento y generaron el colapso parcial de varias viviendas, entre ellas la del menor, quien al parecer vivía con una pareja.

Lea también: Estos fueron los cuatro mineros que fallecieron tras una explosión dentro de un socavón en Segovia, Antioquia

Se conoció que la familia logró salir del lugar con algunas lesiones, pero el menor fue rescatado minutos después y trasladado al hospital San Antonio de Tarazá, lugar donde infortunadamente llegó sin signos vitales.

El alcalde local, Yomer Álvarez, lamentó la tragedia y pidió a las autoridades municipales realizar una inspección profunda del sitio para evaluar los daños y activar los protocolos de atención para los damnificados.

Entérese: Al menos diez municipios de Antioquia están acorralados por las lluvias

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) también se pronunció por el desastre y envió un abrazo solidario a las familias.

“Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres reportó en el evento dos viviendas afectadas y dos adultos lesionados que se encuentran fuera de peligro”, se lee en un post de la entidad a través de X.