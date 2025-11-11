x

Niña habría sido abusada por un hombre y un adolescente en Liborina, Antioquia

Según la Policía de Antioquia, este año han sido capturadas 450 personas por delitos sexuales. Conozca aquí los detalles del caso.

    El adulto, identificado como José Díaz de 24 años, fue capturado en las últimas horas. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

11 de noviembre de 2025
Un aberrante caso se dio a conocer en las últimas horas. La Policía de Antioquia capturó a José Díaz García, de 24 años, y aprehendió a un adolescente de 16, señalados de haber abusado sexualmente de una menor de 14 años en hechos ocurridos en el municipio de Liborina.

Según detalla el reporte de las autoridades, estas personas se habrían aprovechado de la amistad y la relación de familiaridad que tenían con la víctima para obligarla a sostener relaciones sexuales. Los hechos salieron a la luz cuando la menor le contó lo ocurrido a su abuela paterna, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.

Le puede interesar: “Cartelear” sí sirve: horas después de publicar cartel de los 18 victimarios de niños y mujeres más buscados, cayó el primero

Las autoridades destacaron que la oportuna denuncia permitió activar las rutas de protección y avanzar en el proceso judicial.

“Este caso demuestra la importancia de denunciar y el acompañamiento familiar para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes”, señaló en el comunicado la Policía de Antioquia.

Por el momento, la investigación continúa con el fin de esclarecer por completo los hechos y asegurar la protección integral de la niña.

Este caso, según la Policía de Antioquia, se une a las más de 450 capturas por delitos sexuales que se han reportado este año en el departamento, reflejando el complejo panorama que enfrenta Antioquia en violencias basadas en género.

Lea más: El 24% de llamadas al 123 por violencias sexuales contra menores de edad en Medellín es por hechos en transporte y espacio público

“Homicidios de mujeres llevamos capturados 14 este año. En cuanto a capturas por delitos sexuales llevamos 450, por violencia intrafamiliar 959 y tenemos cinco feminicidios”, indicó Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia.

