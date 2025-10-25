Reportaron la desaparición de niña de 11 años en una vereda del municipio de San Roque

Una gran preocupación e incertidumbre se extiende por el Oriente antioqueño sobre la familia de uno de sus municipios tras la extraña desaparición de una menor de edad.
Le puede interesar: A dos semanas de consulta del Área Metropolitana del Oriente, gobierno no ha girado plata a Registraduría; alcaldes y gobernador entutelaron
Desde el pasado jueves 23 de octubre de 2025, no se tienen noticias de Salomé Moreno Sánchez, una niña de 11 años de edad que fue vista por última vez en la vereda Efe Gómez, zona rural del municipio de San Roque.