Reportaron la desaparición de niña de 11 años en una vereda del municipio de San Roque

Las autoridades, por medio del Grupo de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación de Antioquia, se encuentran al frente de la situación, investigando el paradero de la menor vista por última vez el pasado jueves.

    De acuerdo con las autoridades, la niña identificada como Salomé Moreno Sánchez, de 11 años, fue vista por última vez en la vereda Efe Gómez. FOTO: Fiscalía General de la Nación y Gobernación de Antioquia
    Las calles del municipio de San Roque, en el Oriente antioqueño. FOTO: Cortesía Antioquia Crítica
El Colombiano
25 de octubre de 2025
Una gran preocupación e incertidumbre se extiende por el Oriente antioqueño sobre la familia de uno de sus municipios tras la extraña desaparición de una menor de edad.

Desde el pasado jueves 23 de octubre de 2025, no se tienen noticias de Salomé Moreno Sánchez, una niña de 11 años de edad que fue vista por última vez en la vereda Efe Gómez, zona rural del municipio de San Roque.

La urgencia del caso ha movilizado a todas las autoridades locales y regionales, por lo que también encendido las alarmas en la comunidad, debido a que comenzaron a preocuparse por la seguridad de sus niños.

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Antioquia, se encuentra al frente de las investigaciones y ha divulgado algunos detalles clave de la menor para su identificación.

Las calles del municipio de San Roque, en el Oriente antioqueño. FOTO: Cortesía Antioquia Crítica
Las calles del municipio de San Roque, en el Oriente antioqueño. FOTO: Cortesía Antioquia Crítica

Las características de Salomé y una solicitud de ayuda a la ciudadanía

Según la información oficial, Salomé Moreno Sánchez es de contextura delgada, posee cabello crespo y su piel es morena. Para las autoridades, la difusión de estas características físicas es vital para la colaboración ciudadana en la búsqueda.

Asimismo, emitieron una solicitud urgente a todos los habitantes de San Roque y los municipios cercanos para que, en un ejercicio de solidaridad, aporten cualquier dato o información clave, que pueda conducir al paradero de la menor.

La Alcaldía de San Roque subrayó la importancia de la colaboración colectiva en estos momentos críticos. “La solidaridad ciudadana es fundamental para lograr que Salomé regrese sana y salva con su familia”, concluyó el ente territorial.

En caso de que alguna persona tenga información de valor sobre el caso de Salomé, puede contactarse con el CTI Antioquia, a las líneas telefónicas 604 590 3108, extensión 41898, o al número celular 318 532 2916.

Utilidad para la vida