“A la familia le mostraron fotos en la que le apuntaban con un arma”: se conocieron detalles del crimen del veterinario Níber Avendaño

Las últimas imágenes que tuvieron los familiares del veterinario Níber Alejandro Avendaño Patiño fueron aterradoras. Como parte de la presión de los criminales para que pagaran por su liberación, les enviaron un video en el que se veía atado de manos y le apuntaban con un arma de fuego en la cabeza, razón por la cual accedieron a pagar el secuestro. No obstante, los delincuentes acabaron asesinándolo mediante asfixia mecánica. Así lo confirmó el comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, quien afirmó que el cuerpo de este profesional fue encontrado con signos de tortura en la vereda Las Ánimas, de Santa Rosa de Osos, el fin de semana pasado. Todo después de que acudiera a atender un supuesto trabajo veterinario en este sector cuando fue interceptado por los criminales bajo la modalidad de secuestro por “falso servicio”.

“Esta persona fue citada para que prestara servicios como profesional veterinario en las veredas El Salado y Las Ánimas. En esta última fue abordado por tres personas, que lo retuvieron y realizaron llamadas de constreñimiento a sus familiares para el pago de un dinero. Les enviaron unas fotografías donde se ve a Níber sometido, apuntándole con un arma de fuego, atado de manos”, explicó el comandante de la Policía Antioquia. Entérese: Con velatón, comunidad de San Pedro de Los Milagros rechazó asesinato del querido veterinario Niber Avendaño Según se conoció, los familiares hicieron el pago de una parte de los 30 millones de pesos que habían pedido los secuestradores, pero luego de entregar este dinero, nunca más volvieron a saber de él, hasta que las autoridades confirmaron que fue asesinado. “A la familia le ejerciendo presión sobre el presunto homicidio de esa persona si no cancelaban”, añadió Rico. El veterinario Avendaño fue sepultado en la tarde de este martes en el cementerio municipal de San Pedro de los Milagros, municipio del cual era oriundo, en medio de la tristeza de una comunidad que lo recordaba como un profesional entregado a su labor en toda la zona lechera del Norte antioqueño. Le puede interesar: Líder social de Remedios, Antioquia, ya cumple dos semanas secuestrado: organismos humanitarios mediarían su liberación “Era un hombre bueno. Alejandro Avendaño pertenecía a un grupo de profesionales del Norte, a un grupo de profesionales del agro. Era un veterinario, que le prestaba servicios a muchas fincas. Eso fue lo que se llama el falso servicio”, expresó Luis Bernardo Molina, alcalde de Santa Rosa de Osos.