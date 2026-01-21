x

Otra vez invadieron la Hacienda Virgen del Cobre en Necoclí: la Policía capturó a 13 personas

En las inmediaciones del predio hubo disturbios que impidieron el paso de vehículos. Además, se registró quema de llantas y afectaciones en un kiosko del sector. Conozca los detalles.

  • Producto de los desmanes, se ocasionó un incendio en un techo de un kiosko que está en inmediaciones de la hacienda. FOTO Cortesía.
    Producto de los desmanes, se ocasionó un incendio en un techo de un kiosko que está en inmediaciones de la hacienda. FOTO Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La Hacienda Virgen del Cobre en Necoclí sigue siendo el centro del caos en este municipio del Urabá antioqueño. Fue apenas el domingo 18 de enero cuando la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden UNDEMO (antes conocida como ESMAD), tuvo que intervenir en el predio después de que fuera invadido por cientos de personas, quienes inconformes por no ser tenidos en cuenta en la asignación de tierras, se colaron allí a la fuerza para protestar.

Lea más: Petro acusa a exalcalde de Necoclí de sabotear, junto al Clan del Golfo, la entrega de tierras en la Hacienda Virgen del Cobre

No obstante, y a pesar de que en ese momento se logró contener la situación, en la mañana de hoy miércoles 21 de enero volvió a suceder lo mismo, pero esta vez el ambiente se tornó más hostil, tanto que se generaron disturbios y prendieron fuego en el techo de un kiosko, justo en el sector donde tradicionalmente se realizan las corralejas en Necoclí. Ante los hechos, las autoridades no tuvieron más alternativa que interceder, y capturaron a 13 personas que estaban ocasionando los desmanes, entre ellas un menor de edad.

“En un video que se difundió en redes sociales, se evidencia cómo se está incinerando el techo de un kiosko. Al parecer, uno de los individuos que estaba lanzándole piedras a la Policía Nacional decide también ocasionar el incendio. Por intermedio de nuestro Puesto de Mando Unificado, se hace el enlace con los bomberos, quienes llegan de inmediato al lugar de los hechos y controlan la conflagración”, precisó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía Urabá.

Los desmanes, según el reporte oficial, empezaron aproximadamente a las 8:30 de la mañana y se controlaron en su totalidad al mediodía. Durante esas casi cuatro horas hubo quema de llantas, impedimento de paso de los vehículos en el sitio, entre otras alteraciones al orden público.

Por fortuna, no hubo heridos producto de los desmanes ni tampoco afectaciones a bienes o establecimientos comerciales; sin embargo, autoridades permanecen atentas a cualquier reporte de pérdidas.

“Si hay alguna persona que de pronto resultó afectada por alguna situación especial en medio de estos disturbios, lo invito a que se acerque a las instalaciones de la Estación de Policía de Necoclí y ponga la respectiva denuncia para que su caso sea atendido”, añadió el comandante.

Entérese: ¿Qué hay detrás del choque entre el Gobierno Petro y líderes de Urabá por una antigua hacienda del paramilitarismo?

¿Habrá otras invasiones en la Hacienda Virgen del Cobre?

Una de las latentes preocupaciones en el municipio es que actos como estos vuelvan y se repitan, dado que son muchos los inconformes con la asignación de predios en la Hacienda Virgen del Cobre, y señalan que varias familias de Necoclí, quienes deberían tener prioridad en esta distribución, no fueron tenidas en cuenta.

“La Agencia Nacional de Tierras hizo la entrega a dos asociaciones campesinas, quienes tienen su representante legal. Nosotros, por nuestra parte, estaremos prestos con nuestras capacidades ante cualquier requerimiento de la ciudadanía u otro incidente similar que llegue a presentarse”, concluyó.

Entre tanto, los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para proceder con su judicialización.

