¿Qué fue lo que pasó? Una mujer murió al interior de un motel en La Estrella

Lo que empezó como una noche de pasión para una pareja terminó en una tragedia que ahora investigan las autoridades de la ciudad.

Según pudo conocer EL COLOMBIANO, en la madrugada del pasado viernes 5 de septiembre, los bomberos del municipio de La Estrella fueron alertados de una emergencia al interior de un motel ubicado sobre la carrera 55 con calle 80 Sur del barrio Ancón de este territorio.

Hasta allí llegaron los rescatistas y al interior de una habitación encontraron a una mujer tendida sobre una cama junto a su acompañante. La mujer no tenía signos vitales.

Lea también: Integrantes de banda que llevaba colombianas a Europa para prostituirlas cayeron en Medellín y Bello

A raíz del suceso, al sitio llegaron uniformados de la Policía, quienes se encargaron de la diligencia del levantamiento del cuerpo de la mujer, quien tendría entre 34 y 35 años de edad.

Según trascendió, la pareja de la mujer comentó que ellos se encontraban en compañía de otras dos mujeres y otro hombre departiendo dentro del motel. Durante el encuentro consumieron bebidas alcohólicas, así como sustancias alucinógenas.