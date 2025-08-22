x

Investigan muerte de un bebé abandonado en zona boscosa del Nordeste antioqueño

El caso, ocurrido en Amalfi, implica a una adolescente de 17 años.

  • Las autoridades investigan las condiciones en las que un bebé habría sido abandonado en zona boscosa del municipio de Amalfi. FOTO: El Colombiano
    Las autoridades investigan las condiciones en las que un bebé habría sido abandonado en zona boscosa del municipio de Amalfi. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
22 de agosto de 2025
bookmark

Las autoridades del municipio de Amalfi abrieron una investigación con la que se buscan esclarecer el fallecimiento de un bebé que fue abandonado en zona boscosa de ese municipio.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 20 de agosto, día en el que una joven de 17 años llegó al hospital El Carmen de ese municipio en busca de asistencia médica.

La menor de edad acudió a ese centro asistencia manifestando tener dolor abdominal y tras ser revisada por personal médico, estos se percataron rápidamente que se encontraba en estado de embarazo o pareciera haber dado a luz recientemente, pero ya no tenía a su bebé en su interior.

En esas primeras atenciones los médicos también se toparon con que la menor aún tenía su placenta y restos de un cordón umbilical.

Tras ser interrogada por los médicos, la mujer señaló que hacia las 5:00 de la madrugada había abortado, teniendo aproximadamente 40 semanas de embarazo.

A raíz de su delicado estado de salud, los médicos ordenaron trasladar a la mujer al municipio de Yolombó, para recibir atención especializada.

Hacia las 6:30 de la tarde, al mismo hospital de Amalfi llegó un hombre con el cuerpo de un bebé, que rápidamente fue vinculado por el personal médico al mismo caso.

De acuerdo con las primeras hipótesis, se presume que el bebé habría sido abandonado en zona rural de Amalfi, al parecer envuelto con el cable de un cargador de un celular.

Pese a que el cuerpo del bebé fue analizado técnicamente por las autoridades, estas no pudieron esclarecer con certeza la manera en la que habría fallecido el infante.

Los restos mortales fueron trasladados a Medicina Legal, en donde se espera que una autopsia revele más información sobre el caso.

