Encuentran sin vida el cuerpo de una menor de 14 años ahogada en playas de San Juan de Urabá

Las autoridades en el municipio de San Juan de Urabá recuperaron en la mañana de este domingo el cadáver de una adolescente de 14 años que fue arrastrada por la corriente en las playas del corregimiento de Uveros.

Según reportes preliminares, la menor desapareció cuando ingresó al agua este sábado de Semana Santa, pero poco después la fuerza del oleaje la empujó mar adentro, lo que habría ocasionado su muerte por inmersión.

Visitantes y residentes del corregimiento dieron aviso de inmediato a los organismos de emergencia, quienes activaron las labores de búsqueda y tas varias horas lograron encontrar el cuerpo a unos 20 metros de los espolones en Uveros.

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El Instituto Nacional de Medicina Legal ya adelanta la investigación correspondiente sobre estos hechos, mientras que las autoridades recopilan los testimonios de testigos y familiares para dar inicio al debido proceso.

“Se informó a la inspección de Policía y, posteriormente, con la ayuda de la comunidad, el cuerpo fue trasladado a la cabecera municipal para los exámenes médico-legales”, se lee en la ficha técnica sobre el hallazgo.

Es importante recordar sobre el cuidado tanto de adultos como de menores de edad que disfrutan de vacaciones en playas o centros balnearios. Si los paseos son con niños o adolescentes, se recomienda a los padres no perderlos de vista en ningún momento y evitar que permanezcan solos o acompañados de personas responsables.

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Además, es fundamental acatar las indicaciones de los salvavidas y mantenerse informado sobre cambios en las condiciones del mar o crecientes en ríos y playas turísticas, ya que una variación repentina puede desencadenar tragedias como esta.

La muerte por ahogamiento en Colombia sigue siendo un tema recurrente y de gran preocupación. Algunos datos señalan que entre el 40 % y el 60 % de la población mundial sabe nadar, una cifra que genera alertas sobre la necesidad de fortalecer el aprendizaje de esta habilidad universal para la vida. Sin que necesariamente eso prevenga 100 % los accidentes ocurridos en el mar.

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