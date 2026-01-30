Muere un minero atrapado por un alud de tierra en Cáceres, Antioquia

Un trabajador minero murió en el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño (Colombia), después de quedar atrapado por un alud de tierra mientras realizaba labores de extracción de oro en un socavón. Según la información preliminar de organismos de socorro y autoridades locales, el deslizamiento se produjo de forma repentina durante la jornada laboral, sin dar tiempo al trabajador para ponerse a salvo, un patrón que se repite en recientes accidentes mineros registrados en Antioquia y otras regiones del país.
La palabra clave principal de esta información es “minero”, en un contexto de siniestralidad asociada a derrumbes y aludes de tierra en explotaciones auríferas de Cáceres y otros municipios antioqueños. La combinación de minería subterránea, suelos inestables y temporadas de lluvias ha incrementado el riesgo de movimientos en masa que afectan tanto a trabajadores como a comunidades aledañas, tal y como han advertido en otros casos la Agencia Nacional de Minería (ANM) y las autoridades departamentales de gestión del riesgo.