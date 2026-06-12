Modelo webcam se fotografió semidesnuda en una iglesia de Guarne: ¿podría enfrentar sanciones?

Aida Esther Cortés Lemos fue una de las creadoras de contenido para adultos mejor pagadas del país. Aunque en 2024 anunció su retiro de esta industria para enfocarse en su carrera como cantante, volvió a ser centro de polémica tras publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que posa en lencería frente al altar de la capilla Santa Ana, ubicada en el municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño. Las imágenes fueron acompañadas por el mensaje: “Hija de Dios”.
Aunque al parecer eliminó la publicación de su Instagram, fue suficiente como para que las redes sociales viralizaran el material, generando una avalancha de comentarios divididos. Mientras algunos usuarios defendieron su derecho a expresarse libremente y argumentaron que las creencias espirituales de una persona son independientes de su profesión o forma de vestir, otros calificaron las fotografías de irrespetuosas e inapropiadas para un espacio religioso. “No es válido ni aplaudible estos actos”, “profanación pura”, “una hija de Dios no se desnuda en la iglesia”, “qué burla tan impresionante, hasta dónde llegan por los me gusta”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes.
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La Diócesis de Sonsón-Rionegro, jurisdicción eclesiástica a la que pertenece el templo de Guarne, emitió un comunicado oficial para fijar su postura. En el documento, la autoridad religiosa manifestó indignación y profundo dolor por la realización y difusión del material fotográfico, y calificó lo ocurrido de “profanación moral” del sentido religioso del espacio. La institución señaló que los templos católicos son espacios consagrados de manera exclusiva al culto divino y que el uso de la capilla para producir ese tipo de contenido vulnera su carácter sagrado y afecta la sensibilidad de sus feligreses.
La Diócesis formuló un llamado a las personas implicadas en la sesión de fotos para que reflexionen sobre sus acciones, reconozcan las afectaciones causadas y presenten disculpas públicas a los sectores afectados. “Las exhortamos [a las personas involucradas] a ofrecer disculpas públicas a la comunidad católica, especialmente a los fieles de la Parroquia Santa Ana de Guarne, cuya sensibilidad religiosa se ha visto profundamente afectada”, dice el comunicado.
Además, como medida de reparación espiritual, anunció el cierre temporal de la capilla Santa Ana durante todo este viernes 12 de junio y programó la realización de un acto de desagravio y jornadas de oración comunitaria el sábado 13 de junio a las 12 del mediodía.