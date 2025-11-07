Campesino perdió un pie tras pisar una mina antipersonal en Urrao, Antioquia

Un campesino de 54 años resultó gravemente herido luego de activar una mina antipersonal en la vereda Pavón Llanogrande, zona rural del municipio de Urrao, en el suroeste antioqueño.
De acuerdo con las autoridades, el hombre realizaba trabajos agrícolas cuando pisó el artefacto explosivo.La explosión causó heridas severas, perdiendo uno de sus pies, lo que obligó su traslado inicial al hospital local y posteriormente al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, donde permaneció bajo observación médica.