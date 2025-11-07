x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Campesino perdió un pie tras pisar una mina antipersonal en Urrao, Antioquia

La Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Antioquia indicó que la situación es preocupante, pues cada semana se reportan incidentes con minas en el departamento. Conozca aquí los detalles.

  • Las minas son un flagelo constante en Antioquia, pues ya van 23 casos este año. FOTO: Julio César Herrera Echeverri
    Las minas son un flagelo constante en Antioquia, pues ya van 23 casos este año. FOTO: Julio César Herrera Echeverri
  • Campesino perdió un pie tras pisar una mina antipersonal en Urrao, Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

07 de noviembre de 2025
bookmark

Un campesino de 54 años resultó gravemente herido luego de activar una mina antipersonal en la vereda Pavón Llanogrande, zona rural del municipio de Urrao, en el suroeste antioqueño.

De acuerdo con las autoridades, el hombre realizaba trabajos agrícolas cuando pisó el artefacto explosivo.La explosión causó heridas severas, perdiendo uno de sus pies, lo que obligó su traslado inicial al hospital local y posteriormente al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, donde permaneció bajo observación médica.

Campesino perdió un pie tras pisar una mina antipersonal en Urrao, Antioquia

Lea más: Víctimas de minas en Anorí debieron ser trasladadas en helicóptero Ángel de la FAC

A pesar de que el hombre estaba acompañado de otras dos personas, estas salieron ilesas. La Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Antioquia expresósu preocupación por la persistencia de este tipo de accidentes en zonas rurales del departamento.

La subsecretaria María Patricia Giraldo advirtió que los casos relacionados con minas antipersonales se siguen repitiendo“semana a semana” y pidió al Gobierno Nacional acelerar las operaciones de destino humanitario.

Desde la Gobernación de Antioquia seguimos con nuestra labor de sensibilización y educación. en el riesgo de minas antipersona, pero esto tiene que ir acompañado sin lugar a dudas de acciones desminadas, acciones que están en la competencia del ente nacional”, indicó Giraldo.

En lo que va del año, Antioquia ha reportado 23 víctimas por minas antipersonales, entre civiles y miembros de la fuerza pública . Urrao, donde ya se había reportado un caso similar en meses anteriores, es uno de los municipios con mayor riesgo por la presencia de estos artefactos explosivos.

Entérese: Víctimas por minas antipersona y explosivos se disparaon un 89% en Antioquia

“Lamentamos mucho esta situación y también la gran preocupación que hoy tenemos desde la Gobernación.No vemos una pronta respuesta frente a un destino de emergencia ya un destino humanitario que requiere Antioquia, sobre todo en estos municipios donde más se están presentando estos accidentes”, concluyó la subsecretaria.

Temas recomendados

Minas antipersonal
Explosivos
Desminado
Campesinos
Antioquia
Urrao
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida