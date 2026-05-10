Detectan 250 cajas de mercancía de contrabando en Puerto Antioquia, en Turbo

Un nuevo golpe contra el contrabando fue anunciado este domingo 10 de mayo por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, luego de que las autoridades detectaran un cargamento ilegal de confecciones en Puerto Antioquia, ubicado en el municipio de Turbo.

Según explicó el funcionario, el operativo permitió encontrar 250 cajas de mercancía sin manifiesto de carga dentro de un contenedor proveniente del Puerto de Colón, en Panamá. El hallazgo se logró gracias a labores de inteligencia y control adelantadas de manera conjunta entre la Armada de Colombia, la DIAN y autoridades portuarias.

También le puede interesar: Golpe al contrabando en Barrio Colombia: Dian incautó mercancía por más de $15.500 millones

“El contrabando no solo evade controles aduaneros; también financia redes criminales y afecta a comerciantes y empresarios que trabajan dentro de la legalidad”, señaló el ministro Sánchez a través de sus redes sociales, donde además destacó el fortalecimiento de las capacidades de inspección sobre rutas marítimas y logísticas del país.