Tres encapuchados asesinaron a menor de 13 años en Nariño, Antioquia: robaron, atacaron vehículos e intimidaron a la comunidad

Tres hombres encapuchados, con vestuario militar y con brazaletes haciendo alusión a las disidencias de las Farc, hicieron vivir a tres comunidades del municipio de Nariño, Oriente antioqueño, una tarde-noche del sábado de terror que les hizo recordar las peores épocas de la violencia de finales de los 90 y comienzo de siglo. Entre los ataques, un menor de 13 años acabó asesinado luego de que los criminales dispararan a su vivienda.
Las comunidades afectadas por estos hechos de violencia fueron La Libertad, El Recreo y La Balsora, ubicadas en las afueras de este municipio en dirección hacia La Dorada, Caldas. Todo comenzó en la tarde, cuando se vio patrullar a estos hombres encapuchados y su primera acción fue asaltar la estación de servicio de este corredor, hurtándole tres millones de pesos al dueño de este lugar.