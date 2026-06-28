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Más de 120.000 personas se movilizan en Medellín durante la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026

La capital antioqueña vive una de sus movilizaciones sociales más multitudinarias del año. La Marcha del Orgullo LGBTIQ+ superó los 110.000 asistentes registrados en 2025.

  • Miles de personas recorren las principales vías del centro de Medellín durante la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026, que este año tiene como lema “Orgullo para toda la vida”. FOTO: EL COLOMBIANO
    Miles de personas recorren las principales vías del centro de Medellín durante la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026, que este año tiene como lema “Orgullo para toda la vida”. FOTO: EL COLOMBIANO
  • La movilización partió desde Barbacoas y culminará en el Parque de las Luces con una programación cultural hasta la noche. FOTO: EL COLOMBIANO
    La movilización partió desde Barbacoas y culminará en el Parque de las Luces con una programación cultural hasta la noche. FOTO: EL COLOMBIANO
  • Participantes de todas las edades se suman a la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Medellín bajo el lema “Orgullo para toda la vida”. FOTO EL COLOMBIANO
    Participantes de todas las edades se suman a la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Medellín bajo el lema “Orgullo para toda la vida”. FOTO EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 2 horas
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Con una expectativa de asistencia superior a las 120.000 personas y bajo el lema “Orgullo para toda la vida”, Medellín vive este domingo una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, una de las movilizaciones ciudadanas y culturales más multitudinarias del país, que convierte las principales vías del centro de la ciudad en un escenario de reivindicación, celebración y memoria.

La jornada hace parte del Festival Medellín Vive Diversa 2026 y busca superar los cerca de 110.000 asistentes que participaron en la edición de 2025. Desde tempranas horas de la mañana, miles de personas comenzaron a congregarse en el sector de Barbacoas, considerado históricamente uno de los principales puntos de encuentro de la población LGBTIQ+ en Medellín.

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Más de 120.000 personas podrían participar en la movilización

La movilización partió desde Barbacoas y culminará en el Parque de las Luces con una programación cultural hasta la noche. FOTO: EL COLOMBIANO
La movilización partió desde Barbacoas y culminará en el Parque de las Luces con una programación cultural hasta la noche. FOTO: EL COLOMBIANO

Las actividades iniciaron desde las 9:00 de la mañana con un mercadillo diverso, espacios de emprendimiento, muestras culturales y presentaciones artísticas que sirvieron como antesala de la marcha principal.

Sobre las 2:00 de la tarde comenzó oficialmente la movilización por importantes corredores viales del centro de Medellín hasta llegar al Parque de las Luces, donde se espera la concentración final entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde.

Durante el recorrido, las calles se han llenado de banderas multicolor, pancartas, comparsas, música y diversas expresiones artísticas que acompañan una jornada que combina la celebración de la diversidad con la reivindicación de los derechos de las comunidades LGBTIQ+.

Además de colectivos y organizaciones sociales, en la marcha participan familias, activistas, líderes comunitarios, artistas y ciudadanos que se han sumado a esta tradicional movilización, consolidada como uno de los principales eventos de diversidad e inclusión del país.

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“Orgullo para toda la vida”, el homenaje a quienes abrieron camino

Participantes de todas las edades se suman a la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Medellín bajo el lema “Orgullo para toda la vida”. FOTO EL COLOMBIANO
Participantes de todas las edades se suman a la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Medellín bajo el lema “Orgullo para toda la vida”. FOTO EL COLOMBIANO

La edición de este año tiene como concepto central “Orgullo para toda la vida”, una apuesta que busca reconocer el papel de las personas mayores que participaron en las primeras luchas por el reconocimiento de derechos, la inclusión y la visibilidad de las comunidades diversas.

Los organizadores han explicado que la temática pretende rendir homenaje a quienes, durante décadas, impulsaron procesos de reivindicación social y abrieron espacios de participación y reconocimiento para las nuevas generaciones.

La programación concluirá en el Parque de las Luces con una agenda cultural y artística que se extenderá hasta las 11:00 de la noche e incluirá conciertos, presentaciones musicales, DJ y espectáculos electrónicos.

Con esta nueva edición, Medellín reafirma el crecimiento que ha tenido la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en los últimos años, convirtiéndose no solo en un espacio de celebración, sino también en un escenario de memoria, visibilidad y defensa de derechos.

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