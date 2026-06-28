Más de 120.000 personas se movilizan en Medellín durante la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026

Con una expectativa de asistencia superior a las 120.000 personas y bajo el lema “Orgullo para toda la vida”, Medellín vive este domingo una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, una de las movilizaciones ciudadanas y culturales más multitudinarias del país, que convierte las principales vías del centro de la ciudad en un escenario de reivindicación, celebración y memoria.
La jornada hace parte del Festival Medellín Vive Diversa 2026 y busca superar los cerca de 110.000 asistentes que participaron en la edición de 2025. Desde tempranas horas de la mañana, miles de personas comenzaron a congregarse en el sector de Barbacoas, considerado históricamente uno de los principales puntos de encuentro de la población LGBTIQ+ en Medellín.
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