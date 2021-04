Renunció a su cargo Alejandro Calderón, recién designado gerente general de EPM

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, compartió en la noche de este lunes una carta en su cuenta de Twitter en la que se lee que el reciente elegido gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Miguel Alejandro Calderón Chatet, se dirige al mandatario diciéndole que no tomará este cargo que le fue designado.

“Lamentablemente, quiero informarle, que después de una sincera conversación con mi familia, y teniendo en cuenta los hechos que hemos vivido, en los que hemos tenido que enfrentar todo tipo de ataques a los que he respondido con altura, y que reconozco están asociados a los altos niveles de polarización política que vive la ciudad, he tomado la decisión de no asumir el cargo”, se lee en la carta con fecha de hoy lunes 12 de abril, dirigida a Quintero.

El alcalde respondió a estas palabras diciendo que a Calderón “lo intimidaron y lo intimidaron a él y a su familia. Perdimos a un gran hombre en EPM”, concluyó Quintero.

Esta noticia se da en medio de las controversias de los últimos días por la experiencia que Calderón adjuntó en su hoja de vida para postularse al cargo de la empresa de servicios públicos más grande de Colombia.