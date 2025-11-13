Así se distribuye el mapa criminal de Antioquia: 51 estructuras se disputan el control

Escuchar sobre combates, muertos y desplazados en los municipios de Antioquia volvió a ser parte de la rutina informativa. Detrás de esa violencia hay un mapa cada vez más fragmentado: 51 estructuras criminales operan hoy en el departamento, disputándose las rutas y rentas ilegales más rentables, según un reciente informe de la Policía de Antioquia.
El reporte, entregado por el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante del departamento de Policía, advierte que la mayoría de estos grupos actúan bajo la órbita del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN o bandas del Valle de Aburrá que extendieron su control hacia zonas rurales para multiplicar sus ingresos.
