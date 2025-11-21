Maltrato y abandono animal se dispara: han rescatado 850 mascotas este año en Antioquia

El maltrato animal es una problemática cada vez más constante en Antioquia, casos como el de Jack, el perrito de cuatro meses agredido en Medellín y el de Bizcocho, el perrito golpeado brutalmente en Bolívar y que se encuentra siendo atendido en la clínica veterinaria de la Universidad Remington, reflejan el crítico panorama.

La Policía ha rescatado 849 animales que fueron maltratados o abandonados, y ha capturado a 15 personas por estos delitos. La situación es preocupante. Según datos del Grupo Gelma de la Fiscalía, desde 2024 hasta la fecha se registran en el departamento 250 denuncias activas por casos de maltrato animal, 14 juicios en curso, 21 imputaciones, dos sentencias y tres casos con principio de oportunidad.

Las historias detrás de cada caso revelan la precaria situación que viven decenas de animales en Antioquia. Entre quienes conocen ese drama de cerca está Claudia Andrea Acosta Franco, directora de la Fundación Kronos, una organización de Medellín que desde hace 15 años se ha convertido en un refugio para más de 7.000 animales que llegan en condiciones desgarradoras.

“He rescatado perritas abusadas, perritos con heridas de machete y envueltos en bolsas de basura. También he salvado a perritas embarazadas que son abandonadas con sus crías dentro de una caja en las quebradas”, expresó la directora.

El relato de Claudia está lleno de nombres de animales que fueron víctimas de actos crueles, en los que no solo fueron golpeados y abusados, sino también incinerados.

“Yo rescaté a Valiente, un perrito que traje de Valledupar y que fue quemado vivo. Lo botaron en un basurero y después lo tiraron a un caño para que muriera ahogado. Fueron siete meses de hospitalización para poder salvarle la vida”, añadió.

A su memoria también llegan Caramelo y Orio, dos animales que sobrevivieron siete días encerrados y sin alimento en una vivienda de Medellín.

“Orio, el gatito, se tiraba por el balcón, y Caramelo era un perro que era golpeado y se volvió muy miedoso. Los dueños los iban a botar a una quebrada”, indicó.