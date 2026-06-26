Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ludopatía crece 23% en el Valle de Aburrá: ¿una pandemia silenciosa?

Carisma atiende 12 personas nuevas cada mes por este problema. Detrás de las apuestas en línea hay alto riesgo de adicción.

  • En Antioquia, la atención clínica por ludopatía ha aumentado un 23%. Foto: Manuel Saldarriaga
    En Antioquia, la atención clínica por ludopatía ha aumentado un 23%. Foto: Manuel Saldarriaga
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 27 minutos
bookmark

Es temporada mundialista. Niños y jóvenes intercambian las láminas del Panini, vendedores ambulantes ofrecen camisetas de las selecciones y en la televisión, entre gol y gol, aparecen los mismos mensajes: “Apuesta”, “Regístrate y recibe tu bono”, “Gana con tu equipo”. Hay partidos en los que por cada pausa de hidratación o de medio tiempo aparece al menos una publicidad de una casa de apuestas.

Sofía*, una mujer de 23 años del Valle de Aburrá, hace unos meses descargó una aplicación de apuestas durante la liga colombiana. Una plataforma le regaló un bono de $108.000. “Apostaba con confianza porque el dinero no era mío”, recuerda. Cuando quiso retirar sus ganancias, descubrió la letra pequeña: para acceder a $150.000 tenía que acumular primero...

¿No estas registrado?
REGÍSTRATE
Has encontrado contenido
exclusivo para registrados
¿Ya tienes una cuenta?
Inicia sesión con tu correo y contraseña

Temas recomendados

Salud mental
Enfermedad
Apuestas deportivas
Apuestas
Adicciones
Psicología
Medellín
Valle de Aburrá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos