Ludopatía crece 23% en el Valle de Aburrá: ¿una pandemia silenciosa?

Es temporada mundialista. Niños y jóvenes intercambian las láminas del Panini, vendedores ambulantes ofrecen camisetas de las selecciones y en la televisión, entre gol y gol, aparecen los mismos mensajes: “Apuesta”, “Regístrate y recibe tu bono”, “Gana con tu equipo”. Hay partidos en los que por cada pausa de hidratación o de medio tiempo aparece al menos una publicidad de una casa de apuestas. Sofía*, una mujer de 23 años del Valle de Aburrá, hace unos meses descargó una aplicación de apuestas durante la liga colombiana. Una plataforma le regaló un bono de $108.000. “Apostaba con confianza porque el dinero no era mío”, recuerda. Cuando quiso retirar sus ganancias, descubrió la letra pequeña: para acceder a $150.000 tenía que acumular primero...