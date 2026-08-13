Chocó, La Guajira y Sucre, son las regiones que lideran la pobreza monetaria en Colombia

Chocó, La Guajira y Sucre registraron los mayores niveles de pobreza monetaria en Colombia durante 2025, según la actualización de cifras presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). En Chocó, el 65,3% de la población se encontraba en situación de pobreza monetaria, seguido por La Guajira, con 60,2%, y Sucre, con 51,8%. Esto significa que en estos tres departamentos más de la mitad de sus habitantes tenía un ingreso per cápita inferior a la línea de pobreza monetaria, establecida en $482.041 mensuales para 2025. Consulte: Empresas que donen por el terremoto tendrán un alivio de hasta 37% en impuesto de renta Las cifras también evidencian una marcada desigualdad territorial. Mientras en Chocó casi siete de cada diez personas se encontraban en pobreza monetaria, en Cundinamarca la proporción era cercana a dos de cada diez.

¿Qué departamentos registraron los menores niveles de pobreza?

En el otro extremo se ubicaron Cundinamarca, Caldas y Bogotá, que registraron las menores tasas de pobreza monetaria del país durante 2025. Cundinamarca presentó una incidencia de 15,1%, seguida de Caldas, con 17,5%, y Bogotá, con 17,8%. La diferencia entre los territorios con mayores y menores niveles de pobreza muestra las brechas económicas que persisten dentro del país y las distintas condiciones de acceso a infraestructura, servicios y oportunidades de generación de ingresos. Aunque la pobreza monetaria continúa siendo uno de los principales desafíos económicos del país, las cifras del Dane muestran una reducción frente al año anterior. A nivel nacional, la incidencia pasó de 31,8% en 2024 a 28% en 2025, lo que representa una disminución de 3,8 puntos porcentuales. La reducción, sin embargo, se produce en un contexto en el que las diferencias territoriales continúan siendo significativas, especialmente entre las regiones con mayores dificultades de infraestructura y acceso a servicios públicos y aquellas con mayor desarrollo urbano y conectividad.

Pobreza monetaria extrema bajó

La pobreza monetaria extrema también registró una reducción durante 2025. Según el Dane, su incidencia en el país fue de 9,6%, es decir, 2,1 puntos porcentuales menos que la registrada en 2024.

En términos prácticos, esto significa que aproximadamente uno de cada diez colombianos tenía ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos que permitiera cubrir los requerimientos nutricionales mínimos.

Para 2025, la línea de pobreza monetaria extrema se ubicó en $236.580 mensuales. Ese valor corresponde al umbral de ingresos por debajo del cual una persona no cuenta con recursos suficientes para cubrir dicha canasta básica. ¿Por qué persisten las brechas de pobreza entre departamentos? Emmanuel Quiroga, sociólogo e investigador de la Universidad del Rosario, señaló que los resultados del Dane reflejan un problema estructural relacionado con las diferencias entre las regiones del país. “Los datos presentados revelan un fenómeno de larga duración: la persistencia de brechas territoriales entre un centro con mejor infraestructura y mayor interconexión entre los polos urbanos y una periferia con dificultades en la provisión y uso de servicios públicos”, afirmó Quiroga. Entérese: Cerrejón rechaza atentado contra su línea férrea en La Guajira: es el quinto ataque del año Para el investigador, cerrar estas brechas requiere una mayor inversión pública y privada en tres áreas principales. La primera está relacionada con el fortalecimiento de la infraestructura en las regiones más apartadas. En este frente, planteó la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la malla vial, el aseguramiento de la interconexión eléctrica al sistema nacional y una mejor conexión a las redes de telefonía celular e internet. El segundo ámbito corresponde a la provisión de bienes públicos estratégicos. Quiroga destacó la necesidad de ampliar la cobertura educativa en las regiones y mejorar los servicios de salud, de manera que se reduzcan los tiempos y costos de traslado de los pacientes hacia centros de mayor complejidad. La tercera apuesta está relacionada con la descentralización administrativa. Según el experto, los departamentos y municipios deberían contar con un mayor margen de maniobra para programar y ejecutar proyectos de inversión.

¿Cómo se distribuyó la población colombiana según sus ingresos?

El informe del Dane también permitió observar cómo estaba distribuida la población colombiana según sus niveles de ingreso durante 2025. El 30,7% de los colombianos se encontraba en situación de vulnerabilidad. En este grupo estaban las personas con ingresos per cápita mensuales entre $482.041 y $943.791. A su vez, el 38% de la población pertenecía a la clase media, con ingresos per cápita de entre $943.791 y $5 millones mensuales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . En la parte superior de la distribución, apenas el 3,3% de los colombianos se ubicó dentro de la clase alta, categoría correspondiente a ingresos superiores a $5 millones. Estas cifras muestran que, aunque la pobreza monetaria disminuyó en el país, todavía existen diferencias importantes en la distribución de los ingresos y en las condiciones económicas de la población. Le puede gustar: Café colombiano retoma exportaciones por Buenaventura tras terremoto

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