Fuertes lluvias en Vegachí, Antioquia, dejan a 300 familias damnificadas y a un niño de seis años muerto

Las lluvias en el departamento siguen causando estragos, solo este año van más de 621 emergencias; 490 están asociadas a la ola invernal, donde ya han fallecido 51 personas. El último caso se reportó en el municipio de Vegachí, donde un menor de seis años perdió la vida a causa de las intensas lluvias que han azotado al municipio. El niño, identificado como Ángel de Jesús González Soto, hacía parte del grupo de patrulleritos de la Alcaldía de Vegachí y según el reporte preliminar, el menor habría sido arrastrado por una corriente tras el desbordamiento de una quebrada. Entérese: Melissa amenaza al Urabá antioqueño: pescadores adoptan precauciones por la tormenta El hecho ha conmocionado a la comunidad local, que enfrenta además graves afectaciones por inundaciones y deslizamientos en distintas veredas. La Alcaldía de Vegachí lamentó lo sucedido e indicó que se encuentran atendiendo la emergencia que ya deja aproximadamente a 300 familias damnificadas.

La tragedia ocurre en medio de una temporada crítica para el departamento, pues el Dagran ha activado equipos especializados en varios municipios para atender emergencias, principalmente en Dabeiba, Mutatá y Cáceres, zonas donde también se han reportado inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos. En el caso de Dabeiba, las fuertes lluvias ocasionaron un deslizamiento de tierra que hasta el momento ha dejado a cuatro muertos, seis heridos y dos desaparecidos.