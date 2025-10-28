x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Fuertes lluvias en Vegachí, Antioquia, dejan a 300 familias damnificadas y a un niño de seis años muerto

Según el Dagran, los pronósticos estiman que Antioquia se encuentra en una fase del fenómeno de La Niña, por lo que todo el departamento está en alerta.

  • Ola invernal en el municipio de Vegachí deja a al menos 300 familias damnificadas. FOTO: Cortesía Alcaldía de Vegachí
    Ola invernal en el municipio de Vegachí deja a al menos 300 familias damnificadas. FOTO: Cortesía Alcaldía de Vegachí
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 11 horas
bookmark

Las lluvias en el departamento siguen causando estragos, solo este año van más de 621 emergencias; 490 están asociadas a la ola invernal, donde ya han fallecido 51 personas. El último caso se reportó en el municipio de Vegachí, donde un menor de seis años perdió la vida a causa de las intensas lluvias que han azotado al municipio.

El niño, identificado como Ángel de Jesús González Soto, hacía parte del grupo de patrulleritos de la Alcaldía de Vegachí y según el reporte preliminar, el menor habría sido arrastrado por una corriente tras el desbordamiento de una quebrada.

Entérese: Melissa amenaza al Urabá antioqueño: pescadores adoptan precauciones por la tormenta

El hecho ha conmocionado a la comunidad local, que enfrenta además graves afectaciones por inundaciones y deslizamientos en distintas veredas. La Alcaldía de Vegachí lamentó lo sucedido e indicó que se encuentran atendiendo la emergencia que ya deja aproximadamente a 300 familias damnificadas.

La tragedia ocurre en medio de una temporada crítica para el departamento, pues el Dagran ha activado equipos especializados en varios municipios para atender emergencias, principalmente en Dabeiba, Mutatá y Cáceres, zonas donde también se han reportado inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos. En el caso de Dabeiba, las fuertes lluvias ocasionaron un deslizamiento de tierra que hasta el momento ha dejado a cuatro muertos, seis heridos y dos desaparecidos.

Las otras emergencias se reportaron en el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca, donde una creciente súbita afectó un puente peatonal que comunicaba a 12 veredas. Por su parte el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Mutatá reportó inundaciones en el corregimiento Pavarandocito.

Le puede interesar: Tragedia en Dabeiba por deslizamiento de tierra deja cuatro muertos y varios desaparecidos

Los otros municipios que también informaron afectaciones asociadas a lluvias recientes fueron Angostura, San Carlos y Anorí. El director del Dagran, Carlos Ríos, indicó las medidas que se están tomando para hacerle frente a la temporada invernal.

Está activo todo el componente de maquinaria amarilla, más de 3 mil 500 millones de pesos dispuestos para atender todas estas afectaciones. También tenemos el contrato de ayudas humanitarias disponible para las familias damnificadas. Adicionalmente, todo el componente de apoyo psicosocial y un rubro importante en el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo, que nos permitirá, cada vez que un municipio decrete una calamidad, poderle entregar los recursos de manera oportuna y eficiente para que puedan atender la emergencia”, afirmó el director.

Vale la pena recalcar que el Dagran indicó que los pronósticos estiman que Antioquia se encuentra en una fase del fenómeno de La Niña, por lo que la alerta está en todo el departamento, especialmente en las subregiones de Occidente, Urabá, Bajo Cauca y Oriente.

Temas recomendados

Lluvias
niños
Damnificados
muertos
Antioquia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida