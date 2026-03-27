Atención: Levantaron paro minero en el Bajo Cauca tras 11 días de bloqueos

Después de 11 días de tensión, quema de vehículos, bloqueos viales y mesas frustradas, este viernes la mesa minera del Bajo Cauca y el sur de Córdoba decidió levantar el paro que comenzó el pasado 16 de marzo.

El levantamiento, que se dio horas después de que fuera desbloqueada la vía en jurisdicción de Zaragoza, fue confirmado por los líderes de las organizaciones mineras.

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Aunque por ahora no se conoce en detalle los puntos acordados entre los líderes mineros y el Gobierno Nacional, los primeros señalaron que los puntos concertados son principalmente tres: la delimitación y asignación de áreas con potencial minero, la revisión de títulos inactivos y la implementación de instrumentos jurídicos para garantizar el acceso a esas áreas de explotación.