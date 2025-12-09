x

Laura Gallego, la exseñorita Antioquia del video “darle bala”, ahora busca una curul en la Cámara por su departamento

Laura Gallego Solís protagonizó videos en los que insinuaba violencia contra Daniel Quintero y el presidente Gustavo Petro, generando un fuerte rechazo y dejando mal representada a su región.

  • Laura Gallego Solís aparece en una lista cerrada para la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia. FOTO: @lauragallegosolis
    Laura Gallego Solís aparece en una lista cerrada para la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia. FOTO: @lauragallegosolis
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

09 de diciembre de 2025
bookmark

Nuevamente está en el sonajero el nombre de Laura Gallego Solís tras su aparición en videos en los que planteaba escenarios violentos relacionados con los precandidatos presidenciales Abelardo De La Espriella y Santiago Botero.

La exseñorita Antioquia del Concurso Nacional de Belleza fue protagonista del video en el que preguntaba a los precandidatos a quién “preferían darle una bala”, señalando como posibles objetivos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero y al presidente Gustavo Petro.

Lea también: Cierre de listas a la Cámara tiene agitado el ajedrez de los partidos en Antioquia

Lejos de generar cercanía, sus declaraciones provocaron un rechazo en redes sociales, ya que se trataba de una actuación que promueve la violencia contra figuras políticas del país. La inconformidad también surgió porque ella representaba a un departamento que ha sido fuertemente golpeado por el narcotráfico y carteles de Medellín como el de Pablo Escobar, lo que dio paso a que se ganara el apodo de “Miss Bala”.

Laura Gallego Solís va por la Cámara de Representantes

Laura ahora es tema de conversación porque aparece en un listado que la proyecta para dar el salto al Congreso. Y es que figura en una lista abierta como candidata a la Cámara de Representantes por la coalición de Cambio Radical, el Partido de la U, Salvación Nacional y Oxígeno. La exreina aparece en el renglón 106, al igual que Nataly Vélez y Lina García Gañán.

Entérese: Exseñorita Antioquia Laura Gallego no aparece registrada como abogada

Si bien no hay un pronunciamiento oficial de ella en sus redes sociales, en una entrevista con la periodista Eva Rey afirmó que “varios partidos la han invitado a unirse” a fin de dar el salto al Congreso. Según dijo, entre ellos figuran el Nuevo Liberalismo, el Partido Conservador, el Centro Democrático y el Partido Liberal, que incluso la habrían sondeado para ser cabeza de lista al Senado.

Cabe recordar que, tras el episodio protagonizado por Laura, la organización del certamen aclaró en un comunicado que “el Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política, y defiende la institucionalidad del país. Por lo tanto, rechaza cualquier pronunciamiento de las participantes en torno a la actividad política”.

Siga leyendo: “No estaba pidiendo bala para ningún candidato”: las justificaciones de Laura Gallego, Señorita Antioquia, antes de renunciar al título

Reinados
Política
Cámara de Representantes
Cambio Radical
Redes sociales
Virales
Violencia
Videos
Campaña política
Reinas de belleza
Concurso
Antioquia
