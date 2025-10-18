Fiebre por histórico precio del oro alimenta guerras en Antioquia: se disputan socavones en 6 regiones

Dice un proverbio chino que el aleteo de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo. En Antioquia, ese aleteo tiene el brillo del oro. El repunte del metal precioso —impulsado por la incertidumbre económica global, las tensiones geopolíticas y las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos— desató una nueva fiebre en los socavones y ríos del Bajo Cauca, el Nordeste, el Occidente y el Oriente.
El precio, que hace 10 años rondaba los 1.182 dólares por onza y hoy supera los 4.300, alimenta una lucha feroz por el control de las minas donde la guerra por el oro produce matanzas, desplazamiento forzado, usurpación de tierras por actores armados ilegales, explotación sexual, trabajo infantil, deserción escolar, incremento de homicidios y accidentes graves de informales.
La extracción ilegal de oro se concentra en Chocó y Antioquia, departamentos históricamente golpeados por la presencia de grupos armados y economías ilícitas. Se estima que en Antioquia se explotan de forma ilegal 35.300 hectáreas de oro de aluvión (el que se hace con sedimentos en ríos y quebradas), lo que equivale al 37% del país.
Para darle dimensión: es un área casi similar a la extensión total de Medellín.
A eso se suma que el departamento tiene reservas probadas de 3 millones de onzas de oro y otros 13 millones más de reservas probables.
Se calcula que el 91% de la producción de minerales metálicos de Antioquia se concentra en el Bajo Cauca y el Nordeste, una franja donde confluyen —y se agravan— todos los conflictos que atraviesan al país: la disputa por la tierra y sus despojados; la guerra armada, con grupos que se fragmentan y resurgen bajo nuevos nombres; y la crisis ambiental, que ya ha arrasado más de 60.000 hectáreas y dejado a su paso ríos secos y humedales convertidos en polvo.