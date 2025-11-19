La historia del minero que sobrevivió tres días bajo tierra en una mina de Angelópolis

Daniel Andrés León Muñoz cumplió 36 años el 1 de noviembre, pero dice que el 17 de ese mismo mes volvió a nacer. Fueron tres días los que este minero oriundo del municipio de Angelópolis estuvo sepultado bajo tierra y carbón, sin luz, con hambre y una sola esperanza: salir vivo de ese lugar. Tomar de su propia orina y cuidar su respiración lo libraron del destino trágico que muchos llegaron a imaginar, incluso él. Todo pasó por la cabeza de León Muñoz menos que, por ayudar a rescatar a otros cuatro compañeros que habían quedado atrapados en la mina producto de un derrumbe, él iba a ser presa fácil de otro aún más grande, que lo separó tanto de ellos como del aire que tan sólo minutos antes había exhalado, aire que le haría falta después. “Nadie se quería meter hasta allá, yo fui el único que tomé el riesgo, entonces para poder sacar a mis compañeros yo jalé un pedazo de tubo y ahí fue cuando se vino esa avalancha que me dejó sepultado. Ellos fueron rescatados, pero yo no. Sólo me quedó un espacio pequeño para recostarme en medio de los escombros”, relató Daniel. Lea más: En Segovia, así fue como 3 mineros intentaron rescatar a un amigo en un socavón y todos murieron Su casco, sus botas, aquello que traía puesto y una linterna (la cual perdió horas después por otro movimiento dentro de la mina), eran los únicos elementos materiales que lo acompañaban, pero para él poco interés tenían. Lo que realmente le proporcionó la fuerza para soportar tal acontecimiento, según su relato, fue una presencia intangible: Dios.

Dijo que su fe y oración fue lo que lo mantuvo con vida en medio de la penumbra, y bueno, el instinto de supervivencia que lo llevó a tomarse su propia orina, que claramente tampoco era mucha debido a su deshidratación. "Me rasgué la camiseta para utilizarla de abanico. También, algo que sé es que donde hay agua hay oxígeno, y como sentí que la pared estaba un poco húmeda soplaba frente a ella para que el aire caliente que salía de mi boca, al rebotar en mi cara, se sintiera un poco más fresco", dijo. El tiempo para él mientras estaba atrapado era imperceptible, pero todos los que trabajaban en su rescate sabían que cada minuto era una esperanza de vida para Daniel, quien por momentos pensó en dejarse vencer. "La verdad, pensé en suicidarme, en ahorcarme. Incluso, en no seguir generando mi propio oxígeno, sino que el gas metano se apoderara de mí y me durmiera para no volver a despertar, pero había algo que no me dejaba hacerlo, ese era Dios, porque sí, Dios existe, y sentí que él entró en mí para salvarme".

Momento del rescate

Es difícil tener la mente dispersa en un momento tan agobiante como el que experimentó Daniel, aún así, su astucia le indicó gritar sólo cuando él considerase necesario, y no de manera constante para no quedar sin voz y agotar una de sus únicas herramientas al interior de la mina. "Yo sentí que ya habían hecho dos intentos para sacarme porque escuchaba cuando vaciaban la tierra, pero ninguno funcionó. Gracias a Dios, antes de que derribaran más piedra y carbón, uno de los rescatistas me escuchó y me respondió. De no ser así, yo me hubiera muerto en un tercer intento, porque todos esos escombros que en un momento me protegieron, no iban a resistir más y seguro me caían encima". Fue ahí cuando León Muñoz les indicó que se detuvieran, que la única forma de llegar a él era cavando una especie de túnel pequeño. El grupo de profesionales siguió sus indicaciones y, por fin, luego de tres días, lo vieron. La agonía desapareció en ese momento; las dolencias físicas, que eran muchas, pasaron a un segundo plano al ver que había sobrevivido a la experiencia más traumática de su vida, que había "renacido", como dice él, entre la tierra y el carbón.

