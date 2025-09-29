EXCLUSIVO | Él era alias El Ecuatoriano, el presunto capo de Los Choneros dado de baja en una finca de Rionegro, Antioquia

Como Jortman Robinson Suárez Molina, de 35 años, fue identificado alias El Ecuatoriano, el presunto integrante de la banda delincuencial ecuatoriana Los Choneros al que dieron de baja dentro de una finca del corregimiento Llanogrande, de Rionegro. Tenía varios antecedentes en su país y había llegado a Colombia desde junio del año pasado, luego de ser capturado en una polémica fiesta de narcotraficantes en la ciudad de Guayaquil.
El hombre fue abatido en la mañana de este lunes, luego de que agentes de la Dijín de la Policía Nacional fueran a hacer un operativo en este predio ubicado en el Alto del Perro, en la vereda Cabeceras, para incautar un arsenal que tendría un criminal extranjero. Cuando los uniformados llegaron a la propiedad, fueron recibidos por disparos de fusil. Ante la reacción de los uniformados, murió alias El Ecuatoriano.