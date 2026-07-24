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IUBello admitió a 356 estudiantes: casi todos estudiarán con matrícula gratis

En esta convocatoria se registraron 955 aspirantes, una cifra que refleja el creciente interés por la educación superior pública en el norte del Valle de Aburrá.

  • Las jornadas de inducción comenzarán el próximo 3 de agosto, mientras que el inicio oficial de clases está previsto para el 10 de agosto. FOTO Alcaldía de Bello.
    Las jornadas de inducción comenzarán el próximo 3 de agosto, mientras que el inicio oficial de clases está previsto para el 10 de agosto. FOTO Alcaldía de Bello.
El Colombiano
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hace 5 horas
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La Institución Universitaria Pública de Bello (IUBello) anunció los resultados iniciales de su proceso de admisión para el segundo semestre de 2026, una convocatoria que alcanzó una participación histórica con 955 personas inscritas provenientes de Bello y otros municipios del área metropolitana y del norte de Antioquia.

En esta primera fase fueron admitidos 356 aspirantes, mientras que otras 199 personas aún tienen la posibilidad de completar la documentación requerida para continuar en el proceso. La institución informó que quienes tienen trámites pendientes cuentan con plazo hasta el 23 de julio para subsanar los requisitos solicitados.

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La mayor parte de los nuevos estudiantes iniciará su formación en programas tecnológicos. En total, 261 fueron aceptados en este nivel de formación, mientras que otros 102 ingresarán a carreras universitarias, entre ellas Ingeniería de Software y Administración de Negocios, dos programas que obtuvieron recientemente el registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Uno de los aspectos más destacados de esta convocatoria es el alcance regional que ha comenzado a consolidar la institución. Aunque la mayoría de los admitidos reside en Bello, también fueron seleccionados estudiantes procedentes de Medellín, Barbosa, Girardota, San Pedro de los Milagros e Itagüí, lo que evidencia que la oferta académica de la universidad pública bellanita ha empezado a atraer jóvenes de diferentes municipios cercanos.

Educación superior con matrícula gratuita

El proceso también dejó una cifra que resalta el impacto social del proyecto educativo. De los 356 estudiantes admitidos, 346 tendrán cubierta la totalidad del valor de la matrícula gracias a los beneficios dirigidos a jóvenes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.

Los diez estudiantes restantes accederán al denominado descuento bellanita, un incentivo que cubre el 40 % del costo de la matrícula.

La rectora de IUBello, Andrea Aguilar Barreto, destacó que detrás de estos resultados existe un esfuerzo institucional orientado a ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.

“Más que un número, este grupo representa la materialización de un sueño construido a mano. Son el reflejo transparente de cada desvelo, de la entrega y del esfuerzo incansable invertido. Hoy, estos rostros no son solo admitidos: son el motor de esperanza que nos impulsa a seguir trabajando con el alma por el futuro de este proyecto”, expresó la directiva.

¿Qué sigue para los estudiantes admitidos?

La universidad informó que desde el 25 de julio cada estudiante recibirá en su correo electrónico la liquidación oficial de la matrícula, documento en el que ya aparecerán aplicados los beneficios económicos correspondientes.

En la mayoría de los casos, el único pago que deberán realizar los nuevos estudiantes será de $20.000, correspondiente a derechos complementarios, requisito con el que podrán formalizar su ingreso.

Entérese: ¿Con la Consiliatura en stand by, quién tomará entonces las decisiones en la UdeM?

Las jornadas de inducción comenzarán el próximo 3 de agosto, mientras que el inicio oficial de clases está previsto para el 10 de agosto.

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Los resultados pueden consultarse a través del portal oficial de IUBello, donde también se encuentra disponible toda la información relacionada con el proceso de matrícula.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos estudiantes fueron admitidos en IUBello para el semestre 2026-2?
En la primera etapa del proceso de admisión fueron aceptados 356 aspirantes, quienes iniciarán su formación académica durante el segundo semestre de 2026.
¿Cuántas personas se inscribieron a IUBello este semestre?
La convocatoria despertó un alto interés entre los jóvenes de la región, con un total de 955 personas inscritas para acceder a alguno de los programas académicos de la institución.
¿Quiénes pueden acceder a la matrícula gratis en IUBello?
El beneficio está dirigido principalmente a estudiantes de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 que cumplan con los requisitos establecidos por la institución y los programas de apoyo a la educación superior.

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