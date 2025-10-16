Universidades antioqueñas desarrollaron biosensor para detectar un tipo de cáncer de manera rápida y económica

Esta enfermedad es una amenaza global y la detección oportuna es el factor más importante para incrementar las tasas de supervivencia. El nuevo dispositivo busca superar las barreras de los métodos de detección actuales, que a menudo son costosos, inaccesibles o requieren infraestructura especializada. Funciona como un “laboratorio en un chip”, diseñado específicamente para identificar los autoanticuerpos anti-p53 (Aabs anti-p53) en una muestra de sangre, cuya presencia es un indicador de alerta temprana vinculado al desarrollo incipiente de tumores.

En Colombia hay más de 52.000 personas con diagnóstico de cáncer colorrectal. Cada año se diagnostican entre 4.000 y 5.000 nuevos pacientes con esta enfermedad en el país. Y aunque la detección temprana y tratamiento oportuno ha mejorado el panorama de estos pacientes en Colombia, todavía siguen existiendo barreras que impiden un oportuno diagnóstico y tratamiento. En 2024, 3.716 personas fallecieron en el país por esta enfermedad.

Investigadores de la Institución Universitaria ITM y la Universidad de Antioquia se apuntaron un importante logro para el diagnóstico oncológico en Colombia, al desarrollar un biosensor basado en microondas capaz de detectar, de manera rápida, económica y no invasiva, los biomarcadores asociados con el cáncer colorrectal, una de las masas anormales de tejido (neoplasia) más letales a nivel mundial.

Según explicó el docente e investigador del ITM, Sebastián Montoya Villada: “una ventaja distintiva de este dispositivo de microondas es la capacidad de caracterizar biomarcadores de cáncer sin la necesidad de manipulación de las muestras. La señal de microondas es fácilmente medible y contamos con equipos avanzados en el laboratorio que simplifican enormemente su análisis y caracterización”.

Montoya Villada también enfatizó en su potencial para la comercialización: “La tecnología es fácilmente integrable y, por ende, comercializable. Además, es una solución reutilizable, lo que representa una diferencia fundamental frente a otras tecnologías que, por su naturaleza, se limitan a un solo uso y luego son desechadas”.

El dispositivo opera mediante la detección sin etiquetas, una característica que agiliza el proceso. Utiliza una pequeña superficie de cobre recubierta con el antígeno p53, que actúa como una “trampa” molecular para los anticuerpos. A diferencia de muchas pruebas que requieren marcadores químicos, el biosensor mide el momento exacto en que los anticuerpos se unen a la superficie mediante una señal de microondas, un proceso que resulta más rápido y sencillo. Las evaluaciones de laboratorio, de acuerdo con los investigadores, demostraron su alta efectividad y precisión, siendo capaz de detectar concentraciones muy bajas de los anticuerpos, con resultados comparables a los obtenidos mediante el método estándar conocido como Elisa.

El profesor de la Universidad de Antioquia, Jahir Orozco Holguín, afirmó que “los resultados son comparables a los obtenidos con técnicas convencionales como el Elisa, con la diferencia crucial de que estas últimas requieren equipos robustos, personal especializado y grandes instalaciones. El objetivo es miniaturizar y escalar esta nueva tecnología para descentralizar el diagnóstico, haciéndolo accesible a pacientes en zonas rurales y de difícil acceso”.

Este desarrollo colombiano, basado en tecnología de bajo costo y diseño reutilizable, representa un enfoque transformador en el diagnóstico oncológico. Las ventajas de la tecnología no solo son prometedoras, sino que abren la puerta a la identificación de otros biomarcadores asociados a diversas clases de cáncer, facilitando la detección temprana y contribuyendo a una atención más personalizada en Colombia y el mundo.