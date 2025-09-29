Consternación en 120.000 pacientes de Nueva EPS en Antioquia: Promedan suspende servicios por deudas de $19.000 millones

La IPS Promedan, que atiende a más de 120.000 pacientes de la Nueva EPS en Antioquia, denunció estar en grave riesgo financiero por cuenta de una deuda de más de $19.000 millones que viene acumulando esa entidad intervenida por el Gobierno Nacional.
Aduciendo estar padeciendo angustias para cubrir sus gastos operativos, la IPS exigió que dicha cartera sea saldada cuanto antes, para así no tener que suspender y restringir servicios, tal como ya viene ocurriendo en días recientes en varias de sus sedes en Medellín, Itagüí y Caucasia.
A través de un comunicado publicado este lunes, Promedan expresó su consternación por el problema y señaló tener sus cuentas en riesgo por cuenta de una alta demanda de servicios por parte de la Nueva EPS, que no se estaría siendo acompañada de pagos oportunos.