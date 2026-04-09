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Túnel del Toyo: Invías inicia traslado de equipos que tenía guardados hace un año

El Invías inició este abril el traslado de insumos y materiales al Túnel del Toyo, primer paso hacia la apertura del túnel de carretera más largo de América Latina.

  • Invías inicia el traslado de insumos necesarios para finalizar las obras del Túnel del Toyo este mes. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
    Invías inicia el traslado de insumos necesarios para finalizar las obras del Túnel del Toyo este mes. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 3 horas
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El Invías informó que este mes dará inicio al traslado de insumos y materiales a la zona de obra del Túnel del Toyo, con lo que se habilita al contratista y a la interventoría para avanzar en los trabajos programados.

Durante el comité número 54 del proyecto, realizado este miércoles en Bogotá, la entidad y la Gobernación de Antioquia evaluaron el cumplimiento de los acuerdos pactados en marzo y definieron la hoja de ruta para la instalación de los equipos electromecánicos, etapa clave para la apertura de la megaobra.

Como parte de estas acciones, el Invías también realizará una inspección detallada del estado del túnel y sus galerías. Estas actividades son previas a las canalizaciones e instalaciones internas de pantallas y otras elementos electromecánicos necesarios para la operación.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia informó el pasado 6 de abril el inicio de la etapa precontractual de las obras a su cargo. Sin embargo, tareas críticas como la corrección de humedades, la construcción de galerías de presurización para evacuación en emergencias y la adecuación del centro de control alterno se ejecutarían entre julio y diciembre de este año.

También te puede interesar: Gremios de la infraestructura piden que se instalen equipos del Túnel del Toyo de manera urgente

¿Cómo se destrabó la megaobra?

En marzo, el Invías, la Gobernación y la Alcaldía de Medellín lograron acuerdos fundamentales para destrabar el proyecto. Según lo pactado, el Invías asumió la instalación del 75 % de los equipos —como ventiladores, sistemas contra incendios y cámaras de vigilancia—, que permanecieron más de un año almacenados sin fecha definida de uso.

En paralelo, la Gobernación y la Alcaldía asumieron la financiación y ejecución de las obras de ingeniería pendientes en el Tramo 1, que conecta los municipios de Cañasgordas y Giraldo a lo largo de cerca de 10 kilómetros.

Para que los trabajos avancen sin demoras, el Invías advirtió que la Gobernación tiene tareas pendientes: debe entregar los planos definitivos de la obra, despejar las áreas de acceso del Túnel Guillermo Gaviria para que ningún otro contratista interfiera con los trabajos, y firmar un acuerdo adicional al contrato actual que permita construir el punto de conexión eléctrica del túnel, sin el cual no es posible suministrarle energía a la obra.

Sigue leyendo: El Túnel del Toyo abre camino al progreso desde el corazón de Antioquia

La instalación de los equipos electromecánicos se extenderá hasta junio de 2027, de acuerdo con el cronograma establecido. Posteriormente, se realizarán pruebas de seguridad que permitirán habilitar la operación definitiva del túnel, siempre que todos sus tramos estén finalizados.

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