Túnel del Toyo: Invías inicia traslado de equipos que tenía guardados hace un año

El Invías informó que este mes dará inicio al traslado de insumos y materiales a la zona de obra del Túnel del Toyo, con lo que se habilita al contratista y a la interventoría para avanzar en los trabajos programados.
Durante el comité número 54 del proyecto, realizado este miércoles en Bogotá, la entidad y la Gobernación de Antioquia evaluaron el cumplimiento de los acuerdos pactados en marzo y definieron la hoja de ruta para la instalación de los equipos electromecánicos, etapa clave para la apertura de la megaobra.